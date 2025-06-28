В Германии хотят отобрать ядерное оружие у Франции и Британии

Депутат Бундестага Шпан: Германии нужно больше ядерного оружия
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В Германии хотят получить больше ядерного оружия для осуществления безопасности Европы
В Германии хотят получить больше ядерного оружия для осуществления безопасности Европы Фото:

Германия рассматривает возможность расширения доступа к ядерному оружию Великобритании и Франции или создания собственного европейского «ядерного зонтика» под руководством Берлина. Об этом заявил председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан.

«Европа должна стать способной к сдерживанию. Для этого, в том числе, американские атомные бомбы размещены в Германии. Но этого недостаточно в долгосрочной перспективе», — отметил Шпан в беседе с Welt. По его словам, сегодня одних только американских ядерных сил недостаточно для обеспечения безопасности Европы в условиях меняющейся мировой обстановки. Политик также сообщил, что считает маловероятным предоставление Францией Германии прямого доступа к собственному ядерному арсеналу.

В качестве альтернативы он предложил вариант, при котором контроль над ядерным оружием будет передаваться между европейскими странами по случайному принципу. Эта мера, по мнению Шпана, позволит сохранить неопределенность для потенциальных противников и повысить уровень стратегического сдерживания на континенте.

Вопросы ядерного сдерживания и безопасности Европы обсуждаются на фоне оживленных внутриполитических дебатов в Германии. Ранее группа политиков правящей СДПГ призвала к возобновлению диалога с Россией и выступила против размещения американских ракет в стране.

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Германия рассматривает возможность расширения доступа к ядерному оружию Великобритании и Франции или создания собственного европейского «ядерного зонтика» под руководством Берлина. Об этом заявил председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан. «Европа должна стать способной к сдерживанию. Для этого, в том числе, американские атомные бомбы размещены в Германии. Но этого недостаточно в долгосрочной перспективе», — отметил Шпан в беседе с Welt. По его словам, сегодня одних только американских ядерных сил недостаточно для обеспечения безопасности Европы в условиях меняющейся мировой обстановки. Политик также сообщил, что считает маловероятным предоставление Францией Германии прямого доступа к собственному ядерному арсеналу. В качестве альтернативы он предложил вариант, при котором контроль над ядерным оружием будет передаваться между европейскими странами по случайному принципу. Эта мера, по мнению Шпана, позволит сохранить неопределенность для потенциальных противников и повысить уровень стратегического сдерживания на континенте. Вопросы ядерного сдерживания и безопасности Европы обсуждаются на фоне оживленных внутриполитических дебатов в Германии. Ранее группа политиков правящей СДПГ призвала к возобновлению диалога с Россией и выступила против размещения американских ракет в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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