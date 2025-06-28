Архиепископа Аджапахяна перевели в специзолятор СНБ Армении

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Аджапахян переведен в СИЗО СНБ
Аджапахян переведен в СИЗО СНБ Фото:
новость из сюжета
К главе Ширакской епархии Армянской апостольской церкви пришли с обысками

Архиепископа Микаэла Аджапахяна перевели в СИЗО «Ереван-Кентрон». Об этом рассказал адвокат Ерем Саркисян.

«Его отвезли в изолятор СНБ», — передает слова адвоката Sputnik Армения. Архиепископ был задержан после попытки силовиков арестовать его в резиденции Католикоса в Эчмиадзине.

Аджапахян назвал обвинения сфабрикованными и выразил готовность сотрудничать со следствием. Конфликт между армянскими властями и священниками обострился после резких заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о церкви. Арест сторонников церкви, включая бизнесмена Самвела Карапетяна, вызвал протесты в армянской диаспоре.

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Архиепископа Микаэла Аджапахяна перевели в СИЗО «Ереван-Кентрон». Об этом рассказал адвокат Ерем Саркисян. «Его отвезли в изолятор СНБ», — передает слова адвоката Sputnik Армения. Архиепископ был задержан после попытки силовиков арестовать его в резиденции Католикоса в Эчмиадзине. Аджапахян назвал обвинения сфабрикованными и выразил готовность сотрудничать со следствием. Конфликт между армянскими властями и священниками обострился после резких заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о церкви. Арест сторонников церкви, включая бизнесмена Самвела Карапетяна, вызвал протесты в армянской диаспоре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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