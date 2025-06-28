Архиепископа Аджапахяна перевели в специзолятор СНБ Армении

Архиепископа Микаэла Аджапахяна перевели в СИЗО «Ереван-Кентрон». Об этом рассказал адвокат Ерем Саркисян.
«Его отвезли в изолятор СНБ», — передает слова адвоката Sputnik Армения. Архиепископ был задержан после попытки силовиков арестовать его в резиденции Католикоса в Эчмиадзине.
Аджапахян назвал обвинения сфабрикованными и выразил готовность сотрудничать со следствием. Конфликт между армянскими властями и священниками обострился после резких заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о церкви. Арест сторонников церкви, включая бизнесмена Самвела Карапетяна, вызвал протесты в армянской диаспоре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.