В британском порту обнаружили свыше 2 тонн кокаина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Груз был обнаружен под контейнерами
Груз был обнаружен под контейнерами Фото:

В одном из британских портов было изъято 2,4 тонны кокаина, оцениваемого в приблизительно 100 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Власти Великобритании изъяли в одном из портов страны партию кокаина весом 2,4 тонны», — говорится в материале. Там добавили, что груз, прибывший из Панамы, был обнаружен на судне в порту Лондон Гейтвэй в графстве Эссекс.

Это одно из крупнейших изъятий кокаина в истории Великобритании. С начала 2023 года в Англии и Уэльсе наблюдается рост смертности от кокаина на 31%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В одном из британских портов было изъято 2,4 тонны кокаина, оцениваемого в приблизительно 100 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Власти Великобритании изъяли в одном из портов страны партию кокаина весом 2,4 тонны», — говорится в материале. Там добавили, что груз, прибывший из Панамы, был обнаружен на судне в порту Лондон Гейтвэй в графстве Эссекс. Это одно из крупнейших изъятий кокаина в истории Великобритании. С начала 2023 года в Англии и Уэльсе наблюдается рост смертности от кокаина на 31%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...