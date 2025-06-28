В британском порту обнаружили свыше 2 тонн кокаина

В одном из британских портов было изъято 2,4 тонны кокаина, оцениваемого в приблизительно 100 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Власти Великобритании изъяли в одном из портов страны партию кокаина весом 2,4 тонны», — говорится в материале. Там добавили, что груз, прибывший из Панамы, был обнаружен на судне в порту Лондон Гейтвэй в графстве Эссекс.
Это одно из крупнейших изъятий кокаина в истории Великобритании. С начала 2023 года в Англии и Уэльсе наблюдается рост смертности от кокаина на 31%.
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