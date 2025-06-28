Путин провел неофициальную встречу с 17-летним сыном Кадырова перед свадьбой

Президент РФ Владимир Путин провел неофициальную встречу с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом в Москве. Об этом рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
"Встреча с президентом России проходила в неофициальной обстановке, но была наполнена теплотой и искренностью. Владимир Владимирович лично поздравил Адама Рамзановича с предстоящим бракосочетанием", — написал Дудаев в своем telegram-канале.
Он добавил, что Путин выразил самые добрые пожелания. Адам Кадыров, который занимает должность помощника Рамзана Кадырова, был отмечен наградами за свои достижения. Президент России отметил качества Адама как надежного руководителя. Старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат ранее сообщила о женитьбе своего брата Адама.
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