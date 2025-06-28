Иран продлил закрытие неба над несколькими частями страны

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Иран продлил ограничения на перелеты
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Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Иран продлил запрет на полеты в воздушном пространстве на западе, юге и севере страны до 13:30 мск 29 июня. Об этом сообщил официальный представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван.

«В целях обеспечения безопасности полетов и уважаемых пассажиров, со ссылкой на информацию о авиасообщении объявляем, что авиаперелеты на севере, юге и западе страны отменены до 14.00 (13.30 мск) субботы», — отметил представитель министерства Его слова приводит агентство Nour News. Он добавил, что ограничения на полеты связаны с обеспечением безопасности в регионе.

Ограничения на полеты в воздушном пространстве Ирана были введены после ракетных ударов Израиля, из-за чего страна полностью закрывала небо для гражданских рейсов. Позднее власти частично открыли воздушное пространство, разрешив перелеты только над восточными регионами. Решение о продлении запрета связано с продолжающейся напряженностью в регионе и мерами по обеспечению безопасности пассажиров. В настоящий момент между странами действует режим прекращения огня.

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Иран продлил запрет на полеты в воздушном пространстве на западе, юге и севере страны до 13:30 мск 29 июня. Об этом сообщил официальный представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван. «В целях обеспечения безопасности полетов и уважаемых пассажиров, со ссылкой на информацию о авиасообщении объявляем, что авиаперелеты на севере, юге и западе страны отменены до 14.00 (13.30 мск) субботы», — отметил представитель министерства Его слова приводит агентство Nour News. Он добавил, что ограничения на полеты связаны с обеспечением безопасности в регионе. Ограничения на полеты в воздушном пространстве Ирана были введены после ракетных ударов Израиля, из-за чего страна полностью закрывала небо для гражданских рейсов. Позднее власти частично открыли воздушное пространство, разрешив перелеты только над восточными регионами. Решение о продлении запрета связано с продолжающейся напряженностью в регионе и мерами по обеспечению безопасности пассажиров. В настоящий момент между странами действует режим прекращения огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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