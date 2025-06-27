Арестовали и продают: у челябинского экс-депутата отбирают имущество на 34 млн рублей

Имущество экс-депутата горсобрания Трехгорного Кумара Айткалиева, осужденного на пять лет колонии за махинации с оборонными госконтрактами, заключенными с заводом «Маяк», выставили на торги. С аукциона должны уйти два нежилых здания на общую сумму 33,9 млн рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-площадке «Торги России».
«Арестованное имущество. Айткалиев К.Т. Нежилое здание площадью 1848,7 кв.м, — начальная цена 19 455 650 р. Нежилое здание площадью 1298,4 кв.м. — начальная цена 14 459 095 р.», — говорится в сообщении на электронной площадке.
В уведомлении также уточняется, что реализуемое имущество находится в Трехгорном на улице Рабочей. Окончание приема заявок от желающих приобрести недвижимость назначено на 28 июля. Организатором торгов является ООО «Диалог».
Как сообщало URA.RU ранее, в январе 2024 года Кумар Айткалиев не смог оспорить вердикт суда. Приговор Центрального районного суда Челябинска от 3 июля 2023 года был оставлен без изменения.
Айткалиев был задержан осенью 2021 года. Ему предъявили обвинения в крупном мошенничестве. Занимая пост директора ЗАО «Уралспецмонтаж», в 2016—2020 годах он подавал фиктивные документы о выполнении госконтрактов, заключенных с оборонным предприятием, принадлежащим «Росатому». По итогу сумма ущерба превысила 50 млн рублей.
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