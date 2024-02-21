Челябинский экс-депутат, обманувший Росатом, не смог оспорить свой приговор

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Мера пресечения Кумару Айткалиеву, Челябинск, Айткалиев
Кумару Айткалиеву не стали менять приговор Фото:

Бывший депутат горсобрания Трехгорного Кумар Айткалиев, осужденный на пять лет колонии за махинации с оборонными госконтрактами, заключенными с заводом «Маяк» (входит в структуру «Росатома»), не смог оспорить вердикт суда. Об этом URA.RU 21 января сообщили в пресс-службе областного суда.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы осужденного Кумара Айткалиева и его адвоката. По существу, приговор Центрального районного суда Челябинска от 3 июля 2023 года оставлен без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что также оставили в силе и решение по гражданским искам, которые депутату предъявили потерпевшие стороны. Он должен выплатить им свыше 37 млн рублей в качестве компенсации материального ущерба. Помимо этого, суд апелляционной инстанции сохранил наложенный арест на имущество бывшего депутата.

Айткалиев был задержан осенью 2021 года. Ему предъявили обвинения в крупном мошенничестве. По версии следствия, занимая пост директора ЗАО «Уралспецмонтаж», в 2016—2020 годах он подавал фиктивные документы о выполнении госконтрактов, заключенных с оборонным предприятием, принадлежащих «Росатому». По итогу сумма ущерба превысила 50 млн рублей.

Расследование дела шло около восьми месяцев. В июне 2022 года материалы были направлены в суд. Спустя год бывшему депутату вынесли приговор. Его признали виновным и назначили наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Также суд удовлетворил исковые требования Росатома и министерства промышленности и торговли РФ на сумму свыше 27 млн рублей.

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Бывший депутат горсобрания Трехгорного Кумар Айткалиев, осужденный на пять лет колонии за махинации с оборонными госконтрактами, заключенными с заводом «Маяк» (входит в структуру «Росатома»), не смог оспорить вердикт суда. Об этом URA.RU 21 января сообщили в пресс-службе областного суда. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы осужденного Кумара Айткалиева и его адвоката. По существу, приговор Центрального районного суда Челябинска от 3 июля 2023 года оставлен без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что также оставили в силе и решение по гражданским искам, которые депутату предъявили потерпевшие стороны. Он должен выплатить им свыше 37 млн рублей в качестве компенсации материального ущерба. Помимо этого, суд апелляционной инстанции сохранил наложенный арест на имущество бывшего депутата. Айткалиев был задержан осенью 2021 года. Ему предъявили обвинения в крупном мошенничестве. По версии следствия, занимая пост директора ЗАО «Уралспецмонтаж», в 2016—2020 годах он подавал фиктивные документы о выполнении госконтрактов, заключенных с оборонным предприятием, принадлежащих «Росатому». По итогу сумма ущерба превысила 50 млн рублей. Расследование дела шло около восьми месяцев. В июне 2022 года материалы были направлены в суд. Спустя год бывшему депутату вынесли приговор. Его признали виновным и назначили наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Также суд удовлетворил исковые требования Росатома и министерства промышленности и торговли РФ на сумму свыше 27 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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