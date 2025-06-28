Главе МИД Польши Радославу Сикорскому следует сосредоточиться на расходах своей страны, а не обсуждать, что там происходит у России. С таким мнением выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Пусть уже господин Сикорский думает о расходах своей страны и не вмешивается во внутренние дела России. Куда тратить деньги, на что тратить, мы знаем прекрасно. Конечно, траты на вооружение составляют определенные проблемы в развитии экономики, но еще хуже будет проблема, если мы не будем тратить на оборону и услужим нашим врагам», — ответил сенатор в беседе с «Лентой.ру».
Поводом для высказывания стало недавнее заявление Сикорского. Польский министр сравнил курс президента России Владимира Путина с действиями генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Он отметил, что Советский Союз, по его мнению, рухнул из-за чрезмерных военных расходов, и аналогичную ситуацию Сикорский видит в современной России.
Джабаров же напомнил, что в советское время распад СССР стал возможен из-за работы пятой колонны западных стран, которые навязывали свою идеологию. По его словам, сегодня противники России преследуют схожие цели — нанести стране поражение, ослабить ее экономически и расчленить государство. В этих условиях, подчеркнул сенатор, Россия будет продолжать необходимые расходы на свою безопасность.
Ранее на саммите НАТО в Гааге министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что действия президента России Владимира Путина стали причиной роста оборонных расходов европейских стран. Тогда же страны-члены альянса приняли решение увеличить траты на оборону до 5% ВВП, а в Кремле отметили, что НАТО формирует образ России как угрозы, чтобы оправдать эти меры.
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