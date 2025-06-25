Действия президента России Владимира Путина стали причиной беспрецедентного увеличения расходов европейских стран на оборону. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Путин разбудил гиганта. Теперь мы потратим на оборону значительные деньги», — заявил Сикорский на саммите НАТО, который проходит 24-25 июня 2025 года в Гааге. Его слова передает РИА Новости.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что на саммите в Гааге принято решение о существенном наращивании инвестиций в оборону. Теперь страны-члены альянса будут стремиться тратить на оборону до пяти процентов своего ВВП. В ответ на заявления и решения НАТО пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что альянс сознательно формирует образ России как угрозы, чтобы оправдать увеличение военных расходов.
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