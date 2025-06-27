Губернатор Алексей Текслер лично поздравил футболистов клуба «Челябинск» с выходом в Первую лигу ФНЛ и победой над астраханским «Волгарем» 28 июня. После матча глава региона посетил раздевалку команды, чтобы напутствовать игроков и тренерский штаб на дальнейшие успехи. Соответствующее видео появилось в telegram-канале клуба.
«Долго не играли в Первой лиге, фактически в новейшей истории не играли никогда, поэтому я хочу от лица всех болельщиков поблагодарить вас за достижение этого результата. Отдельно хотел бы поблагодарить нашего вратаря. Я считаю, что он один психологически переиграл всю команду. Ну и, собственно, вся команда тоже поддерживала», — отметил Текслер.
Также глава региона отметил, сезон был непростой, однако после короткого перерыва нужно готовиться к первым играм в Первой лиге. Там надо проявить себя достойно, подчеркнул губернатор. В свою очередь, футболисты поблагодарили Алексея Текслера за важные слова.
Как сообщало URA.RU ранее, ФК «Челябинск» выиграл решающий стыковой матч с астраханским «Волгарем» и вышел в Первую лигу ФНЛ. Исход матча решился после 120 минут с двумя экстра-таймами и серии пенальти. Решающая схватка проходила под дождем. Гости упустили два шанса, игра закончилась со счетом 4:2.
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