27 июня 2025

Губернатор Текслер пришел в раздевалку к футболистам ФК «Челябинск», чтобы поздравить с победой. Видео

Текслер лично поздравил футболистов «Челябинска» с выходом в Первую лигу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцы прорвались в первый эшелон Футбольной национальной лиги
Челябинцы прорвались в первый эшелон Футбольной национальной лиги Фото:

Губернатор Алексей Текслер лично поздравил футболистов клуба «Челябинск» с выходом в Первую лигу ФНЛ и победой над астраханским «Волгарем» 28 июня. После матча глава региона посетил раздевалку команды, чтобы напутствовать игроков и тренерский штаб на дальнейшие успехи. Соответствующее видео появилось в telegram-канале клуба.

«Долго не играли в Первой лиге, фактически в новейшей истории не играли никогда, поэтому я хочу от лица всех болельщиков поблагодарить вас за достижение этого результата. Отдельно хотел бы поблагодарить нашего вратаря. Я считаю, что он один психологически переиграл всю команду. Ну и, собственно, вся команда тоже поддерживала», — отметил Текслер.

Также глава региона отметил, сезон был непростой, однако после короткого перерыва нужно готовиться к первым играм в Первой лиге. Там надо проявить себя достойно, подчеркнул губернатор. В свою очередь, футболисты поблагодарили Алексея Текслера за важные слова.

Как сообщало URA.RU ранее, ФК «Челябинск» выиграл решающий стыковой матч с астраханским «Волгарем» и вышел в Первую лигу ФНЛ. Исход матча решился после 120 минут с двумя экстра-таймами и серии пенальти. Решающая схватка проходила под дождем. Гости упустили два шанса, игра закончилась со счетом 4:2.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Алексей Текслер лично поздравил футболистов клуба «Челябинск» с выходом в Первую лигу ФНЛ и победой над астраханским «Волгарем» 28 июня. После матча глава региона посетил раздевалку команды, чтобы напутствовать игроков и тренерский штаб на дальнейшие успехи. Соответствующее видео появилось в telegram-канале клуба. «Долго не играли в Первой лиге, фактически в новейшей истории не играли никогда, поэтому я хочу от лица всех болельщиков поблагодарить вас за достижение этого результата. Отдельно хотел бы поблагодарить нашего вратаря. Я считаю, что он один психологически переиграл всю команду. Ну и, собственно, вся команда тоже поддерживала», — отметил Текслер. Также глава региона отметил, сезон был непростой, однако после короткого перерыва нужно готовиться к первым играм в Первой лиге. Там надо проявить себя достойно, подчеркнул губернатор. В свою очередь, футболисты поблагодарили Алексея Текслера за важные слова. Как сообщало URA.RU ранее, ФК «Челябинск» выиграл решающий стыковой матч с астраханским «Волгарем» и вышел в Первую лигу ФНЛ. Исход матча решился после 120 минут с двумя экстра-таймами и серии пенальти. Решающая схватка проходила под дождем. Гости упустили два шанса, игра закончилась со счетом 4:2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...