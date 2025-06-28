28 июня 2025
27 июня 2025

Футбольный клуб «Челябинск» усилит позиции новым бомбардиром

Legalbet: футболист Гаджимурадов перейдет из «СКА-Хабаровск» в «Челябинск»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидается, что клуб скоро подпишет контракт с крайним нападающим
Ожидается, что клуб скоро подпишет контракт с крайним нападающим Фото:

Футбольный клуб «Челябинск» подпишет двухлетний контракт с одним из лучших бомбардиров «СКА-Хабаровска» Рамазаном Гаджимурадовым. Об этом 28 июня сообщили российские спортивные СМИ.

«Челябинск» вскоре объявит о подписании контракта с крайним нападающим «СКА-Хабаровска» Рамазаном Гаджимурадовым. Соглашение будет заключено на два года», — написал сайт Legalbet со ссылкой на журналиста Анара Ибрагимова.

По сведениям издания, в прошедшем сезоне Гаджимурадов сыграл 33 матча за «СКА-Хабаровск» в Мелбет-Первой лиге, отметившись пятью голами и шестью результативными передачами. За свою карьеру футболист также выступал за такие российские клубы, как «Урал», махачкалинское «Динамо» и «Ротор».

Как сообщало URA.RU ранее, 28 июня ФК «Челябинск» выиграл решающий стыковой матч с астраханским «Волгарем» и вышел в Первую лигу ФНЛ. Исход игры решился после 120 минут с двумя экстра-таймами и серии пенальти.

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Футбольный клуб «Челябинск» подпишет двухлетний контракт с одним из лучших бомбардиров «СКА-Хабаровска» Рамазаном Гаджимурадовым. Об этом 28 июня сообщили российские спортивные СМИ. «Челябинск» вскоре объявит о подписании контракта с крайним нападающим «СКА-Хабаровска» Рамазаном Гаджимурадовым. Соглашение будет заключено на два года», — написал сайт Legalbet со ссылкой на журналиста Анара  Ибрагимова. По сведениям издания, в прошедшем сезоне Гаджимурадов сыграл 33 матча за «СКА-Хабаровск» в Мелбет-Первой лиге, отметившись пятью голами и шестью результативными передачами. За свою карьеру футболист также выступал за такие российские клубы, как «Урал», махачкалинское «Динамо» и «Ротор». Как сообщало URA.RU ранее, 28 июня ФК «Челябинск» выиграл решающий стыковой матч с астраханским «Волгарем» и вышел в Первую лигу ФНЛ. Исход игры решился после 120 минут с двумя экстра-таймами и серии пенальти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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