Футбольный клуб «Челябинск» усилит позиции новым бомбардиром

Футбольный клуб «Челябинск» подпишет двухлетний контракт с одним из лучших бомбардиров «СКА-Хабаровска» Рамазаном Гаджимурадовым. Об этом 28 июня сообщили российские спортивные СМИ.
«Челябинск» вскоре объявит о подписании контракта с крайним нападающим «СКА-Хабаровска» Рамазаном Гаджимурадовым. Соглашение будет заключено на два года», — написал сайт Legalbet со ссылкой на журналиста Анара Ибрагимова.
По сведениям издания, в прошедшем сезоне Гаджимурадов сыграл 33 матча за «СКА-Хабаровск» в Мелбет-Первой лиге, отметившись пятью голами и шестью результативными передачами. За свою карьеру футболист также выступал за такие российские клубы, как «Урал», махачкалинское «Динамо» и «Ротор».
Как сообщало URA.RU ранее, 28 июня ФК «Челябинск» выиграл решающий стыковой матч с астраханским «Волгарем» и вышел в Первую лигу ФНЛ. Исход игры решился после 120 минут с двумя экстра-таймами и серии пенальти.
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