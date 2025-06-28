28 июня 2025

Росавиация: ограничения на полеты ввели в аэропортах пяти городов России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росавиация закрыла пять аэропортов из соображений безопасности
Росавиация закрыла пять аэропортов из соображений безопасности Фото:

Аэропорты Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты временно приостановили прием и отправку рейсов. Решение связано с обеспечением безопасности гражданской авиации. Об этом сообщает Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова (Гагарин) и Элисты. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — сообщается в telegram-канале «Представитель Росавиации». 

Ранее Росавиация уже вводила временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Волгограда и Саратова по аналогичным причинам, связанным с обеспечением безопасности полетов гражданской авиации. Подобные меры применяются для предотвращения возможных угроз и минимизации рисков для пассажиров и экипажей воздушных судов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорты Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты временно приостановили прием и отправку рейсов. Решение связано с обеспечением безопасности гражданской авиации. Об этом сообщает Росавиация . «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова (Гагарин) и Элисты. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — сообщается в telegram-канале «Представитель Росавиации».  Ранее Росавиация уже вводила временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Волгограда и Саратова по аналогичным причинам, связанным с обеспечением безопасности полетов гражданской авиации. Подобные меры применяются для предотвращения возможных угроз и минимизации рисков для пассажиров и экипажей воздушных судов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...