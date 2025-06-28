28 июня 2025

Вучич обратился к жителям Сербии на фоне массовых протестов в стране

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Вучич призвал к миру
Вучич призвал к миру Фото:

Президент Сербии Александр Вучич обратился к гражданам во время протестных акций, проходящих в Белграде, с призывом сохранять спокойствие. Об этом сообщает издание «Вечерне новости».

«Вучич обратился к участникам акции протеста с призывом к миру. И заявил, что государство сильное и власти будут выполнять свои обязанности», — передает издание.

Согласно предоставленной информации, глава государства появился в Пионерском парке, расположенном рядом с президентской администрацией. В своем обращении к собравшимся демонстрантам Вучич подчеркнул необходимость мирного диалога и заверил, что государственные институты обладают достаточной силой для поддержания порядка, а власти намерены последовательно выполнять свои обязанности.

Участники протестов продолжают проявлять агрессию в отношении представителей правоохранительных органов, бросая в них бутылки. После вмешательства сотрудников полиции митингующие установили мусорные контейнеры перед полицейским кордоном и начали передвигать их в сторону сил правопорядка.

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Президент Сербии Александр Вучич обратился к гражданам во время протестных акций, проходящих в Белграде, с призывом сохранять спокойствие. Об этом сообщает издание «Вечерне новости». «Вучич обратился к участникам акции протеста с призывом к миру. И заявил, что государство сильное и власти будут выполнять свои обязанности», — передает издание. Согласно предоставленной информации, глава государства появился в Пионерском парке, расположенном рядом с президентской администрацией. В своем обращении к собравшимся демонстрантам Вучич подчеркнул необходимость мирного диалога и заверил, что государственные институты обладают достаточной силой для поддержания порядка, а власти намерены последовательно выполнять свои обязанности. Участники протестов продолжают проявлять агрессию в отношении представителей правоохранительных органов, бросая в них бутылки. После вмешательства сотрудников полиции митингующие установили мусорные контейнеры перед полицейским кордоном и начали передвигать их в сторону сил правопорядка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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