Стала известна средняя пенсия работающих пенсионеров

Средний размер пенсии работающих пенсионеров в России на 1 апреля 2025 года достиг 21 080 рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные системы Социального фонда РФ.
«Согласно данным, средний размер пенсии работающих пенсионеров 1 апреля этого года составил 21 080 рублей. Он вырос по сравнению с 1 января почти на 250 рублей», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.
Ранее Социальный фонд сообщил, что общее количество пенсионеров в России составляет более 40,9 миллиона человек. Данные учитывают граждан, получающих страховые, государственные и социальные пенсии.
Ранее сообщалось, что средний размер пенсии в России на 1 апреля 2025 года составил 23 448 рублей, а общее число пенсионеров снизилось до 40,96 миллиона человек, из которых около восьми миллионов продолжают работать. Пенсии в стране индексируются ежегодно, а в 2026 году их планируют повысить в два этапа, включая индексацию на уровень инфляции за предыдущий год.
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