Стала известна средняя пенсия работающих пенсионеров

Соцфонд: средняя пенсия работающих пенсионеров составила более 21 тысячи рублей
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Пенсия работающих пенсионеров увеличилась почти на 250 рублей
Пенсия работающих пенсионеров увеличилась почти на 250 рублей Фото:

Средний размер пенсии работающих пенсионеров в России на 1 апреля 2025 года достиг 21 080 рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные системы Социального фонда РФ.

«Согласно данным, средний размер пенсии работающих пенсионеров 1 апреля этого года составил 21 080 рублей. Он вырос по сравнению с 1 января почти на 250 рублей», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.

Ранее Социальный фонд сообщил, что общее количество пенсионеров в России составляет более 40,9 миллиона человек. Данные учитывают граждан, получающих страховые, государственные и социальные пенсии.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии в России на 1 апреля 2025 года составил 23 448 рублей, а общее число пенсионеров снизилось до 40,96 миллиона человек, из которых около восьми миллионов продолжают работать. Пенсии в стране индексируются ежегодно, а в 2026 году их планируют повысить в два этапа, включая индексацию на уровень инфляции за предыдущий год.

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Средний размер пенсии работающих пенсионеров в России на 1 апреля 2025 года достиг 21 080 рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные системы Социального фонда РФ. «Согласно данным, средний размер пенсии работающих пенсионеров 1 апреля этого года составил 21 080 рублей. Он вырос по сравнению с 1 января почти на 250 рублей», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда. Ранее Социальный фонд сообщил, что общее количество пенсионеров в России составляет более 40,9 миллиона человек. Данные учитывают граждан, получающих страховые, государственные и социальные пенсии. Ранее сообщалось, что средний размер пенсии в России на 1 апреля 2025 года составил 23 448 рублей, а общее число пенсионеров снизилось до 40,96 миллиона человек, из которых около восьми миллионов продолжают работать. Пенсии в стране индексируются ежегодно, а в 2026 году их планируют повысить в два этапа, включая индексацию на уровень инфляции за предыдущий год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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