В пяти аэропортах России сняли ограничения на полеты

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Росавиация закрывала пять аэропортов из соображений безопасности
Росавиация закрывала пять аэропортов из соображений безопасности Фото:

В аэропорту Волгограда, Пензы, Саранска, Самары и Элисты сняты временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко, уточняя, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

«В аэропортах Волгоград, Пенза, Саранск, Саратов (Гагарин) и Элиста сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в официальном сообщении Кореняко. Он опубликовал заявление у себя в telegram-канале.

Ранее в аэропортах этих городов вводились временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Подобные меры применяются для предотвращения возможных угроз и минимизации рисков для пассажиров и экипажей воздушных судов.

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В аэропорту Волгограда, Пензы, Саранска, Самары и Элисты сняты временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко, уточняя, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. «В аэропортах Волгоград, Пенза, Саранск, Саратов (Гагарин) и Элиста сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в официальном сообщении Кореняко. Он опубликовал заявление у себя в telegram-канале. Ранее в аэропортах этих городов вводились временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Подобные меры применяются для предотвращения возможных угроз и минимизации рисков для пассажиров и экипажей воздушных судов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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