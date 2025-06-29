В МАГАТЭ раскрыли, через сколько Иран снова сможет обогащать уран

Иран способен возобновить производство обогащенного урана в течение нескольких месяцев после американских атак. Для запуска ряда центрифуг в работе ядерной программы в стране есть необходимые промышленные и технологические ресурсы. Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
«Они (Исламская Республика — прим. URA.RU) могут получить <...> в течение нескольких месяцев, или меньше <...>несколько каскадов центрифуг, которые будут вращаться и производить обогащенный уран», — заявил Гросси. Его слова передает телеканал CBS.
Он подчеркнул, что невозможно утверждать об отсутствии ядерной деятельности в Иране, поскольку соответствующий потенциал до сих пор сохраняется. В связи с этим он вновь призвал Исламскую Республику, Израиль и США вернуться к переговорам для решения вопросов, связанных с иранской ядерной программой. Рафаэль Гросси отметил, что сейчас существуют условия для достижения соответствующего соглашения.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил иранской стороне новым ударом по атомным объектам, если та снова начнет обогащать уран. Он также отметил, что атаки по территории Тегерана были успешными в плане уничтожения ядерной программы страны, пишет 360.ru.
Позже американские СМИ сообщили, что спецпредставитель лидера США Стив Уиткофф планирует в ближайшее время провести переговоры с иранской стороной по поводу заключения потенциального атомного соглашения. Предполагается, что договоренность может предусматривать ограничение Тегераном программы по обогащению урана в обмен на частичное смягчение санкций, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.