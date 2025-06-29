Во Владивостоке в результате утечки газа в здании, где находится гипермаркет «Реми», пострадали, предварительно, девять человек. Также некоторых людей выводят из помещения пожарные, потому что те не могут передвигаться самостоятельно. Об этом сообщили источники.
«Девять человек, предварительно, обратились за медпомощью после отравления неизвестным газом в гипермаркете „Реми“ во Владивостоке», — заявили источники. Их слова передает «Известия».
В региональном управлении МЧС отметили, что посетители и сотрудники торгового центра были эвакуированы. Некоторых сейчас выносят из помещения, они потеряли сознание. Спасатели получили сообщение о появлении запаха газа и уже начали проверку на объекте. Также в прокуратуре Приморского края уточнили, что медики обследуют пострадавших. Причины инцидента устанавливаются.
UPD (07:41 по мск): по данным регионального Минздрава, пострадали восемь человек, у них легкое отравление газом. На данный момент никто не госпитализирован. Также специалисты пока не подтвердили версию об утечке газа, передает telegram-канал «Вести Приморье».
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