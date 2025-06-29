Жители Сум стали массово избавляться от квартир из-за приближения фронта

В Сумах резко выросло число желающих продать жилье
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К концу лета в Сумах может наблюдаться переизбыток предложений на рынке недвижимости
К концу лета в Сумах может наблюдаться переизбыток предложений на рынке недвижимости Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Сумах отмечается значительное увеличение количества объявлений о продаже недвижимости в связи с усиливающейся напряженностью, вызванной приближением фронта. Об этом сообщили в силовых структурах. 

«Заметно увеличение числа желающих продать жилье в Сумах и его окрестностях», — передает агентство РИА Новости слова источника из силовых структур. Он отметил, что это связано с ростом социальной напряженности в городе, где в последнее время увеличилось число конфликтов между местными жителями и военнослужащими ВСУ. Если ситуация не изменится, к концу лета на рынке жилья может возникнуть избыток предложений, что приведет к снижению цен, заключил источник. 

Ранее стало известно, что командование ВСУ размещает заградительные отряды на сумском направлении, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Такие отряды препятствуют отступлению своих сослуживцев.

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В Сумах отмечается значительное увеличение количества объявлений о продаже недвижимости в связи с усиливающейся напряженностью, вызванной приближением фронта. Об этом сообщили в силовых структурах.  «Заметно увеличение числа желающих продать жилье в Сумах и его окрестностях», — передает агентство РИА Новости слова источника из силовых структур. Он отметил, что это связано с ростом социальной напряженности в городе, где в последнее время увеличилось число конфликтов между местными жителями и военнослужащими ВСУ. Если ситуация не изменится, к концу лета на рынке жилья может возникнуть избыток предложений, что приведет к снижению цен, заключил источник.  Ранее стало известно, что командование ВСУ размещает заградительные отряды на сумском направлении, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Такие отряды препятствуют отступлению своих сослуживцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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