На Украине заявили о повреждении промышленных предприятий

В Кременчуге (Полтавская область Украины) и, находящемся под контролем ВСУ, Запорожье были зафиксированы повреждения неуточненных промышленных предприятий. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
«В Запорожье и Кременчуге повреждены промышленные предприятия», — передает издание в своем telegram-канале. Однако не уточнятся, о каких именно объектах идет речь.
В ночь на 29 июня украинские СМИ сообщили о серии взрывов, произошедших в Николаеве, Львове, Полтаве и Ивано-Франковске. По данным телеканала «Мы — Украина», в Николаевской области был нанесен ущерб одному из объектов инфраструктуры. На всей территории страны объявили воздушную тревогу.
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