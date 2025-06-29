На Украине заявили о повреждении промышленных предприятий

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В Кременчуге после ночных взрывов зафиксированы повреждения промышленного объекта
В Кременчуге после ночных взрывов зафиксированы повреждения промышленного объекта Фото:

В Кременчуге (Полтавская область Украины) и, находящемся под контролем ВСУ, Запорожье были зафиксированы повреждения неуточненных промышленных предприятий. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«В Запорожье и Кременчуге повреждены промышленные предприятия», — передает издание в своем telegram-канале. Однако не уточнятся, о каких именно объектах идет речь. 

В ночь на 29 июня украинские СМИ сообщили о серии взрывов, произошедших в Николаеве, Львове, Полтаве и Ивано-Франковске. По данным телеканала «Мы — Украина», в Николаевской области был нанесен ущерб одному из объектов инфраструктуры. На всей территории страны объявили воздушную тревогу. 

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В Кременчуге (Полтавская область Украины) и, находящемся под контролем ВСУ, Запорожье были зафиксированы повреждения неуточненных промышленных предприятий. Об этом сообщило издание «Страна.ua». «В Запорожье и Кременчуге повреждены промышленные предприятия», — передает издание в своем telegram-канале. Однако не уточнятся, о каких именно объектах идет речь.  В ночь на 29 июня украинские СМИ сообщили о серии взрывов, произошедших в Николаеве, Львове, Полтаве и Ивано-Франковске. По данным телеканала «Мы — Украина», в Николаевской области был нанесен ущерб одному из объектов инфраструктуры. На всей территории страны объявили воздушную тревогу. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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