28 июня 2025

Губернатор Текслер прогулялся с Артемием Лебедевым по Челябинску. Фото

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Во время прогулки Текслер и Лебедев попили кофе
Во время прогулки Текслер и Лебедев попили кофе Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с известным дизайнером Артемием Лебедевым, который приехал в регион для участия в фестивале «Молфест». По словам Текслера, встреча прошла в неформальной обстановке — они прогулялись по Челябинску, пообщались за чашкой кофе и обсудили широкий круг тем. 

«Артемий интересный собеседник. С ним интересно говорить на любую тему: от дизайна дорожных знаков до геополитики. Думаю, будут и новые проекты у нас в регионе», — написал губернатор у себя в telegram-канале.

Ранее Лебедев заявил о своей поддержке идеи сделать Челябинск культурной столицей России во время выступления на фестивале «МОЛФЕСТ». Он рекомендовал жителям Южного Урала посещать музеи с целью развития визуального восприятия. Кроме того, дизайнер сообщил, что заинтересован в разработке схемы челябинского метротрама. 

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с известным дизайнером Артемием Лебедевым, который приехал в регион для участия в фестивале «Молфест». По словам Текслера, встреча прошла в неформальной обстановке — они прогулялись по Челябинску, пообщались за чашкой кофе и обсудили широкий круг тем.  «Артемий интересный собеседник. С ним интересно говорить на любую тему: от дизайна дорожных знаков до геополитики. Думаю, будут и новые проекты у нас в регионе», — написал губернатор у себя в telegram-канале. Ранее Лебедев заявил о своей поддержке идеи сделать Челябинск культурной столицей России во время выступления на фестивале «МОЛФЕСТ». Он рекомендовал жителям Южного Урала посещать музеи с целью развития визуального восприятия. Кроме того, дизайнер сообщил, что заинтересован в разработке схемы челябинского метротрама. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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