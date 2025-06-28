Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с известным дизайнером Артемием Лебедевым, который приехал в регион для участия в фестивале «Молфест». По словам Текслера, встреча прошла в неформальной обстановке — они прогулялись по Челябинску, пообщались за чашкой кофе и обсудили широкий круг тем.
«Артемий интересный собеседник. С ним интересно говорить на любую тему: от дизайна дорожных знаков до геополитики. Думаю, будут и новые проекты у нас в регионе», — написал губернатор у себя в telegram-канале.
Ранее Лебедев заявил о своей поддержке идеи сделать Челябинск культурной столицей России во время выступления на фестивале «МОЛФЕСТ». Он рекомендовал жителям Южного Урала посещать музеи с целью развития визуального восприятия. Кроме того, дизайнер сообщил, что заинтересован в разработке схемы челябинского метротрама.
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