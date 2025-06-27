Артемий Лебедев поддержал идею сделать Челябинск культурной столицей России

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев заявил о своей поддержке идеи сделать Челябинск культурной столицей России. Об этом он сообщил 28 июня во время выступления на фестивале «МОЛФЕСТ».
«Будем за это топить», — отметил Лебедев. Так он прокомментировал перспективу получения Челябинском статуса культурной столицы.
В ходе фестиваля дизайнер рекомендовал жителям Южного Урала посещать музеи с целью развития визуального восприятия. Кроме того, он сообщил, что заинтересован в разработке схемы челябинского метротрама.
Челябинск претендует на звание культурной столицы России в Общенациональном конкурсе городов. Сейчас город занимает пятую позицию в народном рейтинге.
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