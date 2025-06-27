27 июня 2025

Артемий Лебедев поддержал идею сделать Челябинск культурной столицей России

© Служба новостей «URA.RU»
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Артемий Лебедев считает, что у Челябинска есть все шансы стать лидером среди городов по уровню культуры
Артемий Лебедев считает, что у Челябинска есть все шансы стать лидером среди городов по уровню культуры Фото:

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев заявил о своей поддержке идеи сделать Челябинск культурной столицей России. Об этом он сообщил 28 июня во время выступления на фестивале «МОЛФЕСТ».

«Будем за это топить», — отметил Лебедев. Так он прокомментировал перспективу получения Челябинском статуса культурной столицы.

В ходе фестиваля дизайнер рекомендовал жителям Южного Урала посещать музеи с целью развития визуального восприятия. Кроме того, он сообщил, что заинтересован в разработке схемы челябинского метротрама.

Челябинск претендует на звание культурной столицы России в Общенациональном конкурсе городов. Сейчас город занимает пятую позицию в народном рейтинге.

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Известный российский дизайнер Артемий Лебедев заявил о своей поддержке идеи сделать Челябинск культурной столицей России. Об этом он сообщил 28 июня во время выступления на фестивале «МОЛФЕСТ». «Будем за это топить», — отметил Лебедев. Так он прокомментировал перспективу получения Челябинском статуса культурной столицы. В ходе фестиваля дизайнер рекомендовал жителям Южного Урала посещать музеи с целью развития визуального восприятия. Кроме того, он сообщил, что заинтересован в разработке схемы челябинского метротрама. Челябинск претендует на звание культурной столицы России в Общенациональном конкурсе городов. Сейчас город занимает пятую позицию в народном рейтинге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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