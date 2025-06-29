Во Владивостоке не нашли утечку газа в гипермаркете, из которого выносили людей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ТЦ проходит осмотр холодильного оборудования
В ТЦ проходит осмотр холодильного оборудования Фото:
новость из сюжета
В гипермаркете во Владивостоке пострадали люди после отравления неизвестным газом

В помещениях торгового центра «Реми» во Владивостоке, из которого выносили людей без сознания, признаков утечки газа пока обнаружено не было. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

«Проверили помещения с газоанализатором — ничего не обнаружено», — рассказали агентству РИА Новости в правительстве. Там добавили, что также провели проверку с помощью газоанализатора в зоне касс, и нарушений выявлено не было. В настоящее время специалисты направляются для осмотра холодильного оборудования.

Сегодня, 29 июня, пожарные эвакуировали без сознания сотрудников гипермаркета, передает «360.ru». По предварительным данным, причиной происшествия могла стать утечка газа. Пресс-служба группы компаний «Реми», которой принадлежит объект, подтвердила факт утечки газа неустановленного происхождения. В результате происшествия в больницу доставили восемь человек, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В помещениях торгового центра «Реми» во Владивостоке, из которого выносили людей без сознания, признаков утечки газа пока обнаружено не было. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморья. «Проверили помещения с газоанализатором — ничего не обнаружено», — рассказали агентству РИА Новости в правительстве. Там добавили, что также провели проверку с помощью газоанализатора в зоне касс, и нарушений выявлено не было. В настоящее время специалисты направляются для осмотра холодильного оборудования. Сегодня, 29 июня, пожарные эвакуировали без сознания сотрудников гипермаркета, передает «360.ru». По предварительным данным, причиной происшествия могла стать утечка газа. Пресс-служба группы компаний «Реми», которой принадлежит объект, подтвердила факт утечки газа неустановленного происхождения. В результате происшествия в больницу доставили восемь человек, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...