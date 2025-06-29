Во Владивостоке не нашли утечку газа в гипермаркете, из которого выносили людей

В помещениях торгового центра «Реми» во Владивостоке, из которого выносили людей без сознания, признаков утечки газа пока обнаружено не было. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморья.
«Проверили помещения с газоанализатором — ничего не обнаружено», — рассказали агентству РИА Новости в правительстве. Там добавили, что также провели проверку с помощью газоанализатора в зоне касс, и нарушений выявлено не было. В настоящее время специалисты направляются для осмотра холодильного оборудования.
Сегодня, 29 июня, пожарные эвакуировали без сознания сотрудников гипермаркета, передает «360.ru». По предварительным данным, причиной происшествия могла стать утечка газа. Пресс-служба группы компаний «Реми», которой принадлежит объект, подтвердила факт утечки газа неустановленного происхождения. В результате происшествия в больницу доставили восемь человек, передает «Национальная служба новостей».
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