Западный аналитик раскритиковал Зеленского за стратегические потери в ДНР

Кошкович призвал Зеленского заключить мир, чтобы не терять месторождения
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На Западе призвали Зеленского сесть за стол переговоров
На Западе призвали Зеленского сесть за стол переговоров Фото:
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США и Украина подписали сделку по минеральным ресурсам

Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо было заключить мир с Россией, чтобы не оказаться в ситуации, когда Киев теряет стратегические месторождения лития. С такой критикой выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. 

«Зеленскому следовало подписать мирное соглашение раньше», — отметил Золтан Кошкович. Об этом он написал в X. 

Ранее ВС РФ установили контроль над Шевченковским месторождением лития в ДНР. Французские издания писали, что Россия заполучила в свои руки одно из самых важных месторождений на Украине, передает 360.ru. При этом газета New York Times отмечала, что такой маневр лишил Киев «козырей» в экономическом сотрудничестве с США.  

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо было заключить мир с Россией, чтобы не оказаться в ситуации, когда Киев теряет стратегические месторождения лития. С такой критикой выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.  «Зеленскому следовало подписать мирное соглашение раньше», — отметил Золтан Кошкович. Об этом он написал в X.  Ранее ВС РФ установили контроль над Шевченковским месторождением лития в ДНР. Французские издания писали, что Россия заполучила в свои руки одно из самых важных месторождений на Украине, передает 360.ru. При этом газета New York Times отмечала, что такой маневр лишил Киев «козырей» в экономическом сотрудничестве с США.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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