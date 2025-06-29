Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо было заключить мир с Россией, чтобы не оказаться в ситуации, когда Киев теряет стратегические месторождения лития. С такой критикой выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Зеленскому следовало подписать мирное соглашение раньше», — отметил Золтан Кошкович. Об этом он написал в X.
Ранее ВС РФ установили контроль над Шевченковским месторождением лития в ДНР. Французские издания писали, что Россия заполучила в свои руки одно из самых важных месторождений на Украине, передает 360.ru. При этом газета New York Times отмечала, что такой маневр лишил Киев «козырей» в экономическом сотрудничестве с США.
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