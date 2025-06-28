NYT: российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки с США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойцы ВС РФ установили контроль над месторождением лития в Донецкой области
Бойцы ВС РФ установили контроль над месторождением лития в Донецкой области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Продвижение российских войск на территории Украины приводит к сокращению числа месторождений редкоземельных металлов, находящихся под контролем Киева и предназначенных для сделки с США. Об этом сообщила газета New York Times.

«Чем больше территорий российские войска занимают на Украине, тем меньше ресурсов Киев может предложить Вашингтону», — написало издание. Там уточнили, что российские войска установили контроль над месторождением лития в Донецкой области, лишив Украину ключевого ресурса, который мог бы способствовать развитию экономического сотрудничества с США

По данным газеты, это месторождение планировалось использовать в рамках стратегического соглашения между Киевом и Вашингтоном о поставках критически важных минеральных ресурсов. Сейчас российские военные приближаются к новым месторождениям титана и других полезных ископаемых, таких как уран.

Ранее между Украиной и США было подписано соглашение о поставках редкоземельных металлов, однако эксперты отмечали, что украинских запасов недостаточно для удовлетворения потребностей Штатов. Представители России подчеркивали, что сотрудничество с Москвой могло бы принести США гораздо больше экономических выгод, чем сделки с Киевом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Продвижение российских войск на территории Украины приводит к сокращению числа месторождений редкоземельных металлов, находящихся под контролем Киева и предназначенных для сделки с США. Об этом сообщила газета New York Times. «Чем больше территорий российские войска занимают на Украине, тем меньше ресурсов Киев может предложить Вашингтону», — написало издание. Там уточнили, что российские войска установили контроль над месторождением лития в Донецкой области, лишив Украину ключевого ресурса, который мог бы способствовать развитию экономического сотрудничества с США По данным газеты, это месторождение планировалось использовать в рамках стратегического соглашения между Киевом и Вашингтоном о поставках критически важных минеральных ресурсов. Сейчас российские военные приближаются к новым месторождениям титана и других полезных ископаемых, таких как уран. Ранее между Украиной и США было подписано соглашение о поставках редкоземельных металлов, однако эксперты отмечали, что украинских запасов недостаточно для удовлетворения потребностей Штатов. Представители России подчеркивали, что сотрудничество с Москвой могло бы принести США гораздо больше экономических выгод, чем сделки с Киевом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...