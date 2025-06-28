Продвижение российских войск на территории Украины приводит к сокращению числа месторождений редкоземельных металлов, находящихся под контролем Киева и предназначенных для сделки с США. Об этом сообщила газета New York Times.
«Чем больше территорий российские войска занимают на Украине, тем меньше ресурсов Киев может предложить Вашингтону», — написало издание. Там уточнили, что российские войска установили контроль над месторождением лития в Донецкой области, лишив Украину ключевого ресурса, который мог бы способствовать развитию экономического сотрудничества с США
По данным газеты, это месторождение планировалось использовать в рамках стратегического соглашения между Киевом и Вашингтоном о поставках критически важных минеральных ресурсов. Сейчас российские военные приближаются к новым месторождениям титана и других полезных ископаемых, таких как уран.
Ранее между Украиной и США было подписано соглашение о поставках редкоземельных металлов, однако эксперты отмечали, что украинских запасов недостаточно для удовлетворения потребностей Штатов. Представители России подчеркивали, что сотрудничество с Москвой могло бы принести США гораздо больше экономических выгод, чем сделки с Киевом.
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