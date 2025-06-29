«С Ирочкой мы уже 26 лет вместе»: Илья Резник раскрыл секрет семейного счастья

Несмотря на солидный возраст, поэт и актер Илья Резник прекрасно себя чувствует и полон энергии. 87-летний мужчина признается — все дело в семейном счастье: за состоянием поэта следит его жена Ирина Романова, с которой артист живет душа в душу вот уже долгие годы. О том, как сохранить гармонию в отношениях, Резник рассказал корреспонденту URA.RU.
«У меня многие спрашивают: „Как вам удалось построить такие крепкие отношения?“. Мы занимаемся одним общим делом — творчеством», — поделился Илья Резник. «С Ирочкой мы живем уже 26 лет вместе. Она для меня — и Божий дар, и спасение. Без нее у меня уже не было бы никакой жизни, конечно».
Ирина Романова — третья жена поэта-песенника. С любовью всей жизни мужчина познакомился во время тяжелого периода в жизни: у Резника серьезно ухудшилось здоровье в 1998 году, но будущая супруга смогла поднять его на ноги. С тех пор Илья Резник и Ирина Романова живут счастливо. Несмотря на разницу в возрасте в 27 лет, влюбленные нашли общий язык, вместе занимаются спортом и делят дом с любимыми собаками и кошками.
Со временем супруга начала разделять не только семейную, но и профессиональную жизнь Ильи Резника. У пары есть три детских театра: в Москве, Севастополе и Ялте. Именно Ирина занимается тем, чтобы все они работали.
«Ирина — великая мама всех наших коллективов. Коммерции в них никакой нет: часто мы сами доплачиваем преподавателям, чтобы они с детками занимались. Порой, когда подступает и мы понимаем, что у нас нет денег на выплату зарплат педагогам, спрашиваем друг у друга: „Может, закрыть театры?“. А потом тут же отвечаем: „А как же дети? У нас 150 человек занимается. Они же рыдать будут!“. В результате одалживаем у кого-то деньги и очень рады, что делаем добро, занимаемся воспитанием подрастающего поколения»», — рассказывает Илья Резник.
Супруга приглядывает не только за сценой, но и за любимым мужем. Бывшая спортсменка и мастер спорта по легкой атлетике, Ирина Романова внимательно следит за тем, чтобы муж оставался в отличной форме.
«За моим здоровьем следит моя любимая супруга Ирочка. Она не дает мне расслабляться. Все знают, что мы с ней занимаемся спортом. Очень часто нас можно увидеть в бассейне. Почти каждый день. Ирочка проплывает два километра, а я ей вдогонку — 1 километр», — поделился Илья Резник.
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