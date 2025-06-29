Как определить тип почвы на участке: советы опытного садовода

Почва на дачном участке — живой организм. В ней происходят невидимые процессы, но они отражаются на внешнем виде и урожайности садовых культур. В беседе с URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала, как разобраться во всех особенностях грунта.
Как тип почвы влияет на урожайность
От того, какая у вас почва, зависит успех в садоводстве, считает садовод-блогер Светлана Самойлова. Она отметила, что есть разные виды почвы: глинистые, песчаные, чернозем и суглинистые почвы. Каждый тип почвы отличается способностью почвы пропускать воду, удерживать тепло и воздух, а также обеспечивать растения питательными веществами.
Основные виды почвы: как определить самостоятельно
Глинистые почвы
По словам эксперта, этот вид почвы тяжелый, трудный в перекопке, а также плохо пропускает влагу с нейтральной реакцией. «Если сжать такую почву в ладони, получится твердый плотный шар, скользкий на ощупь. Из него легко лепить», — рассказывает Светлана Самойлова.
По ее словам, в глинистых почвах растения развиваются тяжело из-за отсутствия питания. Эксперт советует после полива или дождя рыхлить глинистую почву, чтобы в жару не образовывалась корка. Также, по ее словам, не помешает мульчирование. «Осенью ежегодно в такие почвы советую заделывать органические остатки, листву для обогащения гумусом. Постепенно так глинистые почвы можно окультурить», — рассказала специалист.
Песчаные почвы
«Песчаные почвы также легко определить на глаз. В их основе песок, соответственно и вода при поливе утекает "сквозь пальцы"», — рассказывает садовод. Она отметила, что в песчаные почвы вносят глину и торф, чтобы окультурить, иначе урожая не получить. Без этого удобрения растения будут испытывать дефицит влаги, так как вода не будет задерживаться. Идеальным после окультуривания станет установка капельного полива.
Чернозем
По словам эксперта, наиболее плодородными считается чернозем. Однако, он не такой рыхлый, как торф. После дождя такой вид почвы нуждается в рыхлении, через некоторое время выращивания овощей требуется посев сидератов, либо заделка в почву органики. Чернозем легко определить на вид: по цвету почти черный с заметной жирностью.
Суглинистая почва
«Суглинистые почвы почти идеальны для огородничества. Особенно хорошо на них растет лук, да и другие культуры не отстают в урожайности. Разве что гортензия не проявит весь свой потенциал. Однако ситуацию легко исправит внесение торфа», — рассказа Светлана Самойлова.
Суглинистые почвы легко определить, к примеру, по фото или на ощупь: в них содержится небольшое количество глины, они тяжелее, чем торф. «Торф легкий по структуре, он отлично пропускает воду и воздух, но обладает кислой реакцией, что не всем растениям по нраву, за исключением гортензии. Уж она-то станет королевой на торфяниках», — рассказывает садовод.
Советы по улучшению разных видов почвы
Для улучшения плодородия почвы эксперт советует применять песок, суглинистые почвы, небольшое количество глины. Так, к примеру, чтобы высадить на торфе розы, необходимо добавить немного глины, листового перегноя. Добавить немного глины можно и при высадке летников в кашпо.
Что можно сажать в разные виды почвы
Глинистые почвы
- Капуста всех видов (белокочанная, цветная, брокколи);
- Морковь и свекла;
- Чеснок, лук, петрушка, укроп и другая зелень;
- Швейцарский мангольд — хорошо растет на глинистой почве, так как у него мелкие корни, которые получают влагу и питательные вещества из почвы.
Чего не стоит сажать в глину: картофель (может страдать от избыточной влаги), огурцы и кабачки (нуждаются в легкой почве), фасоль, горох, баклажаны (могут плохо развиваться при переувлажнении).
Чернозем
Подходит для выращивания различных культур благодаря высокому содержанию органических веществ и минералов. Некоторые растения:
- Зерновые культуры: пшеница, ячмень, овес, кукуруза.
- Овощные культуры: картофель, морковь, свекла, капуста, томаты.
- Декоративные растения: ирисы, розы, пионы.
Суглинистая почва
В суглинистую почву можно сажать различные растения — огородные культуры, плодовые и декоративные деревья, а также цветы. Важно учитывать особенности грунта: суглинки подходят для выращивания культур, которые предпочитают умеренную влажность и питательную среду.
Что не стоит сажать в суглинистую почву: большинство луковичных цветов, включая тюльпаны и нарциссы (в глине подгнивают луковицы).
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