Как подкармливать многолетники: советы опытного садовода

Многолетние цветы – неприхотливые в уходе растения. Некоторые из них могут расти на одном месте до 30 лет, выдерживают перепады температуры и каждый года дуют урожай в виде пышных и ярких соцветий. Однако это возможно только при правильном уходе за многолетниками, в том числе своевременной подкормке. О том, когда и как удобрять многолетники — в материале URA.RU.
Какие питательные вещества нужны многолетникам в июне
Многолетние цветы (многолетники) — это растения, которые живут более двух лет. В отличие от однолетников, их не нужно высаживать заново каждый сезон, а некоторые виды растут на одном месте до 20–30 лет. И даже, если при неблагоприятных условиях их надземная часть отмирает, то корневая система продолжает расти и цвести. Самые популярные многолетники среди садоводов: астра, бархатцы, ирис, лаватера, пионы астильба, рудбекию, тюльпаны, лаванда, флоксы и другие.
Азот является одним из главных питательных веществ для многолетних цветов. С помощью него происходит активные рост и формируются зеленые листья. Благодаря фосфору происходит накопление и обмен энергии в клетках, а также хорошо развивается корневая система. Также фосфор помогает созревать цветам и хорошо переносить зимовку побегам. Для декоративных многолетников, например роз, монофосфат калия с фосфором делает цветение пышным. Калий нужен многолетникам для пышного и обильного цветения. Этот элемент поддерживает устойчивость растения к перепадам температур, а также помогает справиться с нехваткой влаги.
Среди микроэлементов важными в развитии многолетников являются железо, которое способствует усвоению азота и участвует в образовании хлорофилла, магний, обеспечивающий сочный зеленый цвет листьев. Кроме того, необходим бор, который стимулирует формирование бутонов и цветение.
Чем покармливать многолетники в июне
"Во второй половине июня пора подкармливать многолетники, потому что лишь до 10 июля они активно нарастают. И то, что мы сейчас с вами нарастим, то мы и получим на следующий год", — рассказывает URA.RU садовод блогер Светлана Самойлова.
Эксперт советует в это время не забывать про азотное удобрение — настой навоза и настой травы — и предлагает для подкормки цветов применять "Аминоцимус универсальный". По словам Светланы Самойловой, это нужно для того, чтобы многолетники получили полный комплекс удобрений, витаминов и питания, а не только азот.
"Напомню, что те растения, которые сейчас активно цветут, мы не подкармливаем. Исключением являются княжики. Они уже отцветают, поэтому их можно и нужно подкармливать, для того, чтобы они нарастили, как можно больше побегов для следующего года", — рассказала блогер.
Многолетники делятся на три группы:
- многолетники, которые отцвели, к примеру, примулы, морозники, княжики.
Чем подкармливать: 2 ст. ложки гумат калия развести на литр воды. Также можно использовать органическое удобрение: Аминоцимус, Михайловские, Вермикс и др.
- многолетники, которые зацветут в ближайшее время или уже цветут. Например, ирисы и пионы. Их кормить не нужно, так как питание не успеет повлиять на цветонос.
Чем подкармливать: цветущие растения кормить нельзя.
- многолетники, которые зацветут через 1,5 недели и позже.
Чем подкармливать: настоем травы или навоза, разведенных с водой в соотношении 1:8, или Аминоцимусом, Вермиксом и др.
Правила подкормки многолетников
«Поливаю из лейки с ситечком под вечер, либо в пасмурную погоду, чтобы совместить корневую и внекорневую подкормки. Это дельфиниум, лилии, бузульники, клематисы и другие», — рассказывает садовод.
Светлана Самойлова советует на шестилитровую лейку развести два колпачка Аминоцимуса универсального. "Этим средством покармливать все, и даже хосты — декоративно-лиственный травянистый многолетник. При этом, считает эксперт, поливать можно и под корень и на листья растений, для которых это прекрасная внекорневая подкормка.
Периоды подкормки многолетников летом
Для многолетних культур достаточно двух подкормок за сезон: первую проводят до начала цветения, вторую — после его завершения. Первая подкормка способствует формированию большего количества и увеличению размера цветков. Удобрение, внесенное второй раз позволяет цветам восстановить силы перед зимовкой и заложить крепкие, здоровые почки для следующего года.
Начиная с конца июля, для всех многолетников можно использовать исключительно фосфорно-калийные удобрения — например, суперфосфат с сульфатом калия либо монофосфат калия. Также подойдут комплексные смеси с маркировкой «осеннее».
Как еще ухаживать за многолетниками
Для получения богатого урожая важно использовать мульчирование. Оно помогает сохранить влагу, избавляет от сорняков и защищает корни от жары. Можно укрыть землю вокруг растений соломой, корой или даже опилками. Такую заботу особенно лилии, астильбы и другие влаголюбивые многолетники.
Важно следить за здоровьем растений и спасать от вредителей. Поэтому важно регулярно осматривать растения и вовремя принимать необходимые меры. По словам эксперта, также нужно проводить обрезку старых, больных или поврежденных веток. Это позволяет растениям лучше использовать питательные вещества и поддерживать хорошую циркуляцию воздуха в кроне.
"Пора обрезать многолетники, если пара желтых полос или листьев появилась, значит, вегетация закончилась", — рассказывает садовод. Однако период обрезки зависит от типа растения и периода его роста.
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