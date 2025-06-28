Сотрудники МБУ «Спортивный город» Челябинск на очередной пробежке случайно встретились с мэром Алексеем Лошкиным и вместе завершили кросс. Об этом сообщили в МБУ «Спортивный город», которое является крупнейшим центром тестирования ГТО в регионе.
«Во время тренировок на спортивных площадках нашего города случаются вдохновляющие знакомства. На очередной пробежке встретились с Алексеем Лошкиным, который так же регулярно занимается спортом. Он вместе с нами завершил кросс», — рассказали специалисты МБУ «Спортивный город» на своей странице в «ВКонтакте».
В ведомстве отметили, что ежедневно проводит бесплатные тренировки для всех желающих вести активный и здоровый образ жизни. По их словам, спорт объединяет челябинцев и делает жизнь жителей ярче и интереснее.
Ранее мэр Челябинска показал свою пробежку в городском бору. Лошкин рассказал, что спорт помогает ему набраться новых сил, поддержать умственную активность и отвлечься от рабочих вопросов. И призвал жителей заниматься бегом.
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