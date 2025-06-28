28 июня 2025

Сотрудники тестирования ГТО пробежали кросс вместе с мэром Челябинска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В МБУ «Спортивный город» призывают челябинцев заниматься спортом
В МБУ «Спортивный город» призывают челябинцев заниматься спортом Фото:

Сотрудники МБУ «Спортивный город» Челябинск на очередной пробежке случайно встретились с мэром Алексеем Лошкиным и вместе завершили кросс. Об этом сообщили в МБУ «Спортивный город», которое является крупнейшим центром тестирования ГТО в регионе. 

«Во время тренировок на спортивных площадках нашего города случаются вдохновляющие знакомства. На очередной пробежке встретились с Алексеем Лошкиным, который так же регулярно занимается спортом. Он вместе с нами завершил кросс», — рассказали специалисты МБУ «Спортивный город» на своей странице в «ВКонтакте». 

В ведомстве отметили, что ежедневно проводит бесплатные тренировки для всех желающих вести активный и здоровый образ жизни. По их словам, спорт объединяет челябинцев и делает жизнь жителей ярче и интереснее.

Ранее мэр Челябинска показал свою пробежку в городском бору. Лошкин рассказал, что спорт помогает ему набраться новых сил, поддержать умственную активность и отвлечься от рабочих вопросов. И призвал жителей заниматься бегом.

Глава Челябинска Алексей Лошкин совершил кросс вместе с сотрудниками МБУ «Спортивный город»
Глава Челябинска Алексей Лошкин совершил кросс вместе с сотрудниками МБУ «Спортивный город»
Фото:

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Сотрудники МБУ «Спортивный город» Челябинск на очередной пробежке случайно встретились с мэром Алексеем Лошкиным и вместе завершили кросс. Об этом сообщили в МБУ «Спортивный город», которое является крупнейшим центром тестирования ГТО в регионе.  «Во время тренировок на спортивных площадках нашего города случаются вдохновляющие знакомства. На очередной пробежке встретились с Алексеем Лошкиным, который так же регулярно занимается спортом. Он вместе с нами завершил кросс», — рассказали специалисты МБУ «Спортивный город» на своей странице в «ВКонтакте».  В ведомстве отметили, что ежедневно проводит бесплатные тренировки для всех желающих вести активный и здоровый образ жизни. По их словам, спорт объединяет челябинцев и делает жизнь жителей ярче и интереснее. Ранее мэр Челябинска показал свою пробежку в городском бору. Лошкин рассказал, что спорт помогает ему набраться новых сил, поддержать умственную активность и отвлечься от рабочих вопросов. И призвал жителей заниматься бегом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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