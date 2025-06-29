Зеленский выступил с заявлением после потери F-16

Зеленский поручил провести расследование гибели пилота F-16 Устименко
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Зеленский выразил соболезнования семье погибшего пилота
Зеленский выразил соболезнования семье погибшего пилота Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский распорядился провести расследование обстоятельств гибели пилота F-16 Максима Устименко, который скончался в результате российской авиационной атаки по военным объектам. Об этом президент Украины написал в соцсетях

«К сожалению, отражая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. <...> Поручил выяснять все обстоятельства гибели», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также выразил соболезнования родственникам погибшего.

Сегодня, в результате российского авиаудара украинский истребитель F-16 был сбит, а его пилот погиб. Воздушное судно получило повреждения, после чего начало снижаться и потерпело крушение, передает «360.ru».

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Глава киевского режима Владимир Зеленский распорядился провести расследование обстоятельств гибели пилота F-16 Максима Устименко, который скончался в результате российской авиационной атаки по военным объектам. Об этом президент Украины написал в соцсетях «К сожалению, отражая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. <...> Поручил выяснять все обстоятельства гибели», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также выразил соболезнования родственникам погибшего. Сегодня, в результате российского авиаудара украинский истребитель F-16 был сбит, а его пилот погиб. Воздушное судно получило повреждения, после чего начало снижаться и потерпело крушение, передает «360.ru».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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