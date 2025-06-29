Зеленский выступил с заявлением после потери F-16

Глава киевского режима Владимир Зеленский распорядился провести расследование обстоятельств гибели пилота F-16 Максима Устименко, который скончался в результате российской авиационной атаки по военным объектам. Об этом президент Украины написал в соцсетях
«К сожалению, отражая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. <...> Поручил выяснять все обстоятельства гибели», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также выразил соболезнования родственникам погибшего.
Сегодня, в результате российского авиаудара украинский истребитель F-16 был сбит, а его пилот погиб. Воздушное судно получило повреждения, после чего начало снижаться и потерпело крушение, передает «360.ru».
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