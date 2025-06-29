Песков напомнил Макрону, что Россия не будет идти на мир на Украине под давлением

Заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной посредством давления или применения силы, о которых говорил президент Франции Эммануэль Макрон, невозможно. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Подтолкнуть Россию за стол переговоров можно только логикой и аргументами. Подтолкнуть Россию за счет какого-то давления или силы невозможно», — рассказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистом «России-1» Павлом Зарубиным. Соответсвующее видео опубликовано в telegram-канале корреспондента.
Ранее Макрон заявил, что ЕС подготовил «беспрецедентные» санкции против России. По его мнению, они усилят давление на Москву и могут способствовать возобновлению переговоров, передает «360.ru».
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