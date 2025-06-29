Песков напомнил Макрону, что Россия не будет идти на мир на Украине под давлением

Песков: Россию невозможно подтолкнуть к переговорам давлением или силой
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Песков отметил, что подторкнуть Россию к переговорам можно только аргументами
Песков отметил, что подторкнуть Россию к переговорам можно только аргументами Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной посредством давления или применения силы, о которых говорил президент Франции Эммануэль Макрон, невозможно. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

«Подтолкнуть Россию за стол переговоров можно только логикой и аргументами. Подтолкнуть Россию за счет какого-то давления или силы невозможно», — рассказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистом «России-1» Павлом Зарубиным. Соответсвующее видео опубликовано в telegram-канале корреспондента.

Ранее Макрон заявил, что ЕС подготовил «беспрецедентные» санкции против России. По его мнению, они усилят давление на Москву и могут способствовать возобновлению переговоров, передает «360.ru».

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Заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной посредством давления или применения силы, о которых говорил президент Франции Эммануэль Макрон, невозможно. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.  «Подтолкнуть Россию за стол переговоров можно только логикой и аргументами. Подтолкнуть Россию за счет какого-то давления или силы невозможно», — рассказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистом «России-1» Павлом Зарубиным. Соответсвующее видео опубликовано в telegram-канале корреспондента. Ранее Макрон заявил, что ЕС подготовил «беспрецедентные» санкции против России. По его мнению, они усилят давление на Москву и могут способствовать возобновлению переговоров, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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