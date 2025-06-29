В Китае поставили под большой вопрос договор Ирана и США по урану

В Китае считают, что позиции США и Ирана по ядерной программе пока очень далеки друг от друга, несмотря на желание сторон решить проблемы дипломатическим путем. Об этом сообщила китайская газета Global Times.
«Китайские наблюдатели отметили, что, хотя стороны хотят поговорить, низкое политическое доверие и широкие разногласия ограничивают шансы на то, что это желание воплотится в соглашение», — говорится в материале. После американских ударов по атомным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане власти Штатов и представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отметили утрату контроля над перемещением обогащенного урана. На данный момент неизвестно, вывезли или уничтожили эти запасы, потому что приборы не зафиксировали радиационного фона в районах объектов, отмечало агентство.
Также и в издании The Seattle Times писали, что состояние запасов обогащенного урана Исламской Республики остается «большой загадкой». Отмечается, что Тегеран давно разработал план на случай американских и израильских атак по ядерным объектам. При этом страна за последние годы накопила порядка 400 килограмм урана, который был обогащен до 60%.
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