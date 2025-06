NYT: США ничего не знают о перемещении содержимого ядерных центров Ирана

Американские власти утратили контроль над перемещением около 400 кг урана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики Высшее руководство США и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не располагают информацией о местонахождении значительных запасов обогащенного урана, ранее находившихся в Иране. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники. По данным издания, после недавних ударов по ядерной инфраструктуре Ирана американские власти утратили контроль над перемещением около 400 кг урана, обогащенного до 60%. Ни вице-президент США Джей Ди Вэнс, ни глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не располагают сведениями о текущем местонахождении этого стратегического материала. Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил на три иранских ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. По оценке The New York Times, эти удары могли отбросить развитие иранской ядерной программы на 2–5 лет.

