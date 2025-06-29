Глава разведки РФ зарезервировал телефонную линию с США

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин зарезервировал возможность созвониться с коллегой из США. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.
«М (с американским коллегой, — прим. URA.RU) зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться», — сказал Сергей Нарышкин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, содержание беседы опубликовано в telegram-канале. Он отметил, что условился о возможности телефонных обсуждений интересующих его вопросов с коллегой из США в ходе недавнего разговора.
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