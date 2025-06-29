Глава разведки РФ зарезервировал телефонную линию с США

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Глава СВР заявил о разговоре с американскими коллегами
Глава СВР заявил о разговоре с американскими коллегами Фото:

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин зарезервировал возможность созвониться с коллегой из США. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

«М (с американским коллегой, — прим. URA.RU) зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться», — сказал Сергей Нарышкин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, содержание беседы опубликовано в telegram-канале. Он отметил, что условился о возможности телефонных обсуждений интересующих его вопросов с коллегой из США в ходе недавнего разговора.

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Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин зарезервировал возможность созвониться с коллегой из США. Об этом он рассказал в беседе с журналистами. «М (с американским коллегой, — прим. URA.RU) зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться», — сказал Сергей Нарышкин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, содержание беседы опубликовано в telegram-канале. Он отметил, что условился о возможности телефонных обсуждений интересующих его вопросов с коллегой из США в ходе недавнего разговора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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