США отменили часть санкций против России

США отменили санкции, мешавшие строительству атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии по проекту Росатома. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Правительство США сняло санкции с инвестиций в атомную электростанцию „Пакш“», — заявил Петер Сийярто, его заявление транслировал телеканал М1. По его словам, такое решение стало возможным благодаря позиции президента США Дональда Трампа, который считает Венгрию своим союзником.
Глава венгерского МИД напомнил, что в ноябре 2024 года администрация экс-президента Джо Байдена ввела ограничения в отношении Газпромбанка. Этот банк осуществлял финансовые операции по проекту строительства АЭС «Пакш-2», что создало препятствия для реализации соглашений между Венгрией и Россией. После отмены санкций возможность продолжения работ на объекте восстановлена.
Проект «Пакш-2» реализуется российской госкорпорацией «Росатом» и предусматривает сооружение двух новых энергоблоков на территории Венгрии. Ранее ограничения со стороны США вызвали опасения относительно сроков завершения строительства и поставок оборудования.
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