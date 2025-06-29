Зеленский разрешил применять запрещенное во всем мире оружие

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Указ о выходе из Оттавской конвенции подписан Зеленским
Указ о выходе из Оттавской конвенции подписан Зеленским Фото:

Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции. Об этом сообщил украинский депутат Роман Костенко. Это означает, что Киев может накапливать и производить противопехотные мины.

«Президент Украины подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции», — написал депутат на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской).

Роман Костенко добавил, что сейчас ожидается рассмотрение вопроса выхода из конвенции в Верховной Раде Украины. Оттавская конвенция запрещает накопление и производство противопехотных мин. 

Ранее три страны, Литва, Латвия и Эстония, вышли из Оттавской конвенции. Об этом они уведомили государства-члены ООН.

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Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции. Об этом сообщил украинский депутат Роман Костенко. Это означает, что Киев может накапливать и производить противопехотные мины. «Президент Украины подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции», — написал депутат на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской). Роман Костенко добавил, что сейчас ожидается рассмотрение вопроса выхода из конвенции в Верховной Раде Украины. Оттавская конвенция запрещает накопление и производство противопехотных мин.  Ранее три страны, Литва, Латвия и Эстония, вышли из Оттавской конвенции. Об этом они уведомили государства-члены ООН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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