Зеленский разрешил применять запрещенное во всем мире оружие

Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции. Об этом сообщил украинский депутат Роман Костенко. Это означает, что Киев может накапливать и производить противопехотные мины.
«Президент Украины подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции», — написал депутат на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской).
Роман Костенко добавил, что сейчас ожидается рассмотрение вопроса выхода из конвенции в Верховной Раде Украины. Оттавская конвенция запрещает накопление и производство противопехотных мин.
Ранее три страны, Литва, Латвия и Эстония, вышли из Оттавской конвенции. Об этом они уведомили государства-члены ООН.
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