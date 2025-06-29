Германия будет вынуждена потратить годы и миллиарды евро на обновление давно «заброшенных вооруженных сил» после планов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП каждой страны военного блока. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Немецкие военные планировщики должны потратить десятки миллиардов на системы ПВО, дальнобойное оружие, бронетехнику и кибервойну, чтобы выполнить свои новые обязательства перед НАТО», — отмечают журналисты британского издания Financial Times. Отмечается, что Германия также вынуждена тратить миллиарды на модернизацию казарм, которые находятся в катастрофическом состоянии: там осыпается штукатурка, «плесень покрывается плесенью».
Расходование столь крупных сумм создаст проблемы для системы оборонных закупок Германии из-за бюрократии. Одно только составление контракта на один из перечисленных заказов может составить целый год, отметили в британском издании со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Ранее у Германии были проблемы с выделением значительной суммы — 650 миллиардов евро — на оборонные нужды. Новый министр обороны страны — Борис Писториус — был вынужден бороться за эти деньги, столь необходимые для реформирования «заброшенных немецких ВС». После решения НАТО эти деньги внезапно были выделены — теперь, в течение пяти лет, Писториус должен будет реализовать их. Однако это также станет для него проблемой из-за упомянутой бюрократизации, отметили в издании.
На саммите в Гааге руководители стран-участников НАТО договорились увеличить расходы на оборону с 1,5% до 5% ВВП, пишет «Царьград». Запад связал это с «угрозой», которая якобы исходит со стороны России. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что, создавая миф об этой угрозе, Европа оправдывает свою милитаризацию, огромные траты на помощь Украине и отвлекает население от собственных проблем. Глава государства отмечал, что Запад все время пытается похоронить Россию, но скоро «сдохнет сам».
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