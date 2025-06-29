«План невыполним»: Евросоюз признал, что не способен вводить санкции против российской нефти без поддержки США

Евросоюз признал, что предложение снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель является бесперспективным — эти меры не могут быть реализованы без поддержки США и только ухудшат положение стран-участниц. Об этом сообщили в американских СМИ.
«Снижение лимита (цен на российскую нефть, — прим. URA.RU) без поддержки со стороны США не будет эффективным <...> Задуманное как картель потребителей ограничение требует, чтобы США стали его частью», — заявила эксперт по санкциям Международного института стратегических исследований Мария Шагина, ее слова передает Politico. О том, что наложение таких санкционных мер на российскую нефть невозможно без поддержки президента США Дональда Трампа, заявляли и другие эксперты.
Снижение лимита предлагалось обсудить на саммите стран «Большой семерки» (G7) в Канаде 15-17 июня. Но в итоге все страны сошлись на том, что этот план невыполним, поскольку они не готовы принимать какие-либо решения по российской нефти в данный момент из-за нестабильности рынков. Об этом в беседе с изданием сообщил дипломат, пожелавший остаться анонимным. Данная нестабильность связана с конфликтами на Ближнем Востоке, из-за которых дорожает иранская нефть. В этих условиях Европа не может подвергать риску источник энергоресурсов в лице России.
При этом, как отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, уже введенные санкции на российскую нефть не дали существенного эффекта. В связи с этим руководство ЕС не стало настаивать на решении о снижении ценового предела.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил о подготовке 18-го пакета санкций в отношении России. По его словам, это якобы усилит давление на Москву и продвинет переговорный процесс по Украине. В рамках обсуждения нового пакета санкций Еврокомиссия предложила снизить верхний предел стоимости российской нефти с 60 до 45 долларов за баррель.
Президент РФ Владимир Путин после этого отметил бесперспективность новых потуг Евросоюза надавить на российскую экономику — во-первых, очередной пакет санкций со стороны ЕС не окажет значимого воздействия на нее, во-вторых, полностью ограничить поставки российской нефти невозможно. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также подверг резкой критике инициативу Макрона по введению нового санкционного пакета против России. По словам Филиппо, французский лидер продолжает настаивать на введении новых ограничительных мер несмотря на ухудшение экономической ситуации во Франции. При этом решение об изменении потолка цен на российскую нефть может быть принято только Азиатско-Тихоокеанским экономическим сотрудничеством (АТЭС), что лидеры ЕС в расчет не берут.
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