Исполнители теракта в «Крокусе» сознались, что их нанял Киев

Заказчиком нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Москве выступила Украина, а исполнителей ввели в заблуждение относительно истинных целей преступления. Об этом рассказали сами обвиняемые, которые проходят по делу о теракте.
Один из обвиняемых пояснил на допросе, что после обсуждения деталей с сообщниками осознал: исполнителей используют «в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками». По его словам, члены движения «Хорасан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) лишь организовали нападение по заказу украинских госструктур, что подтвердил некий «Сайфулло». Об этом говорится в материалах следствия, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В показаниях другого фигуранта дела, Муродали Рачабализоды, также говорится, что исполнители получили обещание выплатить по миллиону рублей каждому после прибытия в Киев. По его словам, «Сайфулло» в голосовом сообщении в Telegram призывал помогать Украине, которая воюет с Россией. Рачабализода отметил, что сначала был введен в заблуждение относительно мотивов нападения — ему утверждали, что речь идет о защите интересов мусульман. Однако позднее он понял, что речь идет о заказе Украины, после чего отказался от идеи отказаться от участия из-за обещанного крупного вознаграждения.
В материалах следствия также указывается, что обвиняемый Далерджон Мирзоев подтвердил намерение скрыться на территории Украины после совершения преступления. По его словам, ему лично пообещали автомобиль и денежную выплату за участие. Аналогичные свидетельства дал и Мухаммадсобир Файзов.
Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы семей пострадавших, сообщил, что непосредственные исполнители называют Украину организатором нападения, а заказчиками — другие недружественные России государства. Как следует из показаний, эти страны финансируют терроризм с целью причинения ущерба РФ.
Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. Тогда группа из нескольких стрелков устроила в здании пожар и открыла огонь по мирным людям. В результате происшествия погибло не менее 145 человек. 24 марта был объявлен в России днем траура.
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