Украинский военнопленный рассказал о том, что ВСУ бросают на передовую наемников с «глазами убийц»

Пленный Колесник: ВСУ используют наемников в качестве штурмовиков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ используют латиноамериканских наемников для отправки на штурм
ВСУ используют латиноамериканских наемников для отправки на штурм Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные использовали наемников из Латинской Америки «с глазами убийц» в качестве штурмовых подразделений при боях за село Комар в ДНР. Об этом сообщил пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Колесник.

«На позициях возле населенного пункта Комар я видел наемников. В основном аргентинцы, бразильцы и кубинцы», — рассказал Александр Колесник в беседе с РИА Новости. Он добавил, что в группе было шесть человек и переводчик, а сами иностранцы производили впечатление хорошо подготовленных бойцов, при этом они были молодыми, крепкими и мотивированными, и шли в бой первыми, потому что у ВСУ уже нет людей на собственные штурмовые отряды.

Пленный сообщил, что латиномериканские наемники отличались особой выносливостью и не проявляли страха даже под плотным огнем. Он отметил, что их поведение могло свидетельствовать о воздействии психоактивных веществ. «При обстрелах они не боялись ни прилета, ничего. Глаза у них были отрешенные. Видать, либо что-то употребляли», — уточнил Колесник. Он отметил, что их глаза у них были «как у хороших убийц, мертвые».

Минобороны России 13 июня 2025 года объявило о полном освобождении населенного пункта Комар силами группировки «Восток». Ранее ведомство неоднократно обвиняло украинское командование в использовании иностранных наемников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские военные использовали наемников из Латинской Америки «с глазами убийц» в качестве штурмовых подразделений при боях за село Комар в ДНР. Об этом сообщил пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Колесник. «На позициях возле населенного пункта Комар я видел наемников. В основном аргентинцы, бразильцы и кубинцы», — рассказал Александр Колесник в беседе с РИА Новости. Он добавил, что в группе было шесть человек и переводчик, а сами иностранцы производили впечатление хорошо подготовленных бойцов, при этом они были молодыми, крепкими и мотивированными, и шли в бой первыми, потому что у ВСУ уже нет людей на собственные штурмовые отряды. Пленный сообщил, что латиномериканские наемники отличались особой выносливостью и не проявляли страха даже под плотным огнем. Он отметил, что их поведение могло свидетельствовать о воздействии психоактивных веществ. «При обстрелах они не боялись ни прилета, ничего. Глаза у них были отрешенные. Видать, либо что-то употребляли», — уточнил Колесник. Он отметил, что их глаза у них были «как у хороших убийц, мертвые». Минобороны России 13 июня 2025 года объявило о полном освобождении населенного пункта Комар силами группировки «Восток». Ранее ведомство неоднократно обвиняло украинское командование в использовании иностранных наемников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...