Украинские военные использовали наемников из Латинской Америки «с глазами убийц» в качестве штурмовых подразделений при боях за село Комар в ДНР. Об этом сообщил пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Колесник.
«На позициях возле населенного пункта Комар я видел наемников. В основном аргентинцы, бразильцы и кубинцы», — рассказал Александр Колесник в беседе с РИА Новости. Он добавил, что в группе было шесть человек и переводчик, а сами иностранцы производили впечатление хорошо подготовленных бойцов, при этом они были молодыми, крепкими и мотивированными, и шли в бой первыми, потому что у ВСУ уже нет людей на собственные штурмовые отряды.
Пленный сообщил, что латиномериканские наемники отличались особой выносливостью и не проявляли страха даже под плотным огнем. Он отметил, что их поведение могло свидетельствовать о воздействии психоактивных веществ. «При обстрелах они не боялись ни прилета, ничего. Глаза у них были отрешенные. Видать, либо что-то употребляли», — уточнил Колесник. Он отметил, что их глаза у них были «как у хороших убийц, мертвые».
Минобороны России 13 июня 2025 года объявило о полном освобождении населенного пункта Комар силами группировки «Восток». Ранее ведомство неоднократно обвиняло украинское командование в использовании иностранных наемников.
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