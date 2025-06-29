Отца и сына избили и сожгли во время рыбалки на Дону

Отец и сын, отправившиеся на рыбалку к реке Дон, были избиты, после чего их тела сожгли. В содеянном подозреваются трое местных жителей. Об этом пишет telegram-канал Baza.
«Мужчины раскинули удочки, выпили, а потом к ним подошли трое местных жителей. По предварительным данным, между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого отца и сына сильно избили, а потом облили бензином и подожгли», — написано в материале.
Сын, 41-летний Анатолий, погиб на месте, а его 64-летний отец Александр доставлен в больницу. У него обнаружены различные травмы головы, серьезные ожоги, а также множественные ссадины и ушибы туловища и головы. Сообщается, что после случившегося один из нападавших сам сообщил в полицию, что мужчины подожгли сами себя.
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