Трамп заявил о найденном секретном ядерном объекте Ирана

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Трамп допустил наличие у Ирана еще одного ядерного объекта
Трамп допустил наличие у Ирана еще одного ядерного объекта Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Иран может скрывать секретный ядерный объект в дополнение к трем известным. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп

«Мы знали, что у [Ирана] много [ядерных объектов], вероятно, три [основных] плюс еще один», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он не уточнил детали о предполагаемом объекте.

В ночь с 21 на 22 июня США вступили в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. ВВС США нанесли серию авиаударов по иранским ядерным объектам, расположенным в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ на эти действия Тегеран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи озвучил потенциальные шаги, которые власти страны намерены предпринять в ответ на действия Вашингтона, а также прокомментировал дальнейшие перспективы национальной ядерной программы. «Иран примет все необходимые меры для защиты собственной безопасности и интересов — в том объеме, который сочтет целесообразным», — подчеркнул дипломат.

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Иран может скрывать секретный ядерный объект в дополнение к трем известным. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.  «Мы знали, что у [Ирана] много [ядерных объектов], вероятно, три [основных] плюс еще один», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он не уточнил детали о предполагаемом объекте. В ночь с 21 на 22 июня США вступили в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. ВВС США нанесли серию авиаударов по иранским ядерным объектам, расположенным в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ на эти действия Тегеран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи озвучил потенциальные шаги, которые власти страны намерены предпринять в ответ на действия Вашингтона, а также прокомментировал дальнейшие перспективы национальной ядерной программы. «Иран примет все необходимые меры для защиты собственной безопасности и интересов — в том объеме, который сочтет целесообразным», — подчеркнул дипломат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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