Трамп заявил о найденном секретном ядерном объекте Ирана

Иран может скрывать секретный ядерный объект в дополнение к трем известным. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Мы знали, что у [Ирана] много [ядерных объектов], вероятно, три [основных] плюс еще один», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он не уточнил детали о предполагаемом объекте.
В ночь с 21 на 22 июня США вступили в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. ВВС США нанесли серию авиаударов по иранским ядерным объектам, расположенным в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ на эти действия Тегеран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи озвучил потенциальные шаги, которые власти страны намерены предпринять в ответ на действия Вашингтона, а также прокомментировал дальнейшие перспективы национальной ядерной программы. «Иран примет все необходимые меры для защиты собственной безопасности и интересов — в том объеме, который сочтет целесообразным», — подчеркнул дипломат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.