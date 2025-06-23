«Через 48 часов»: Иран готовит решительный ответ на удары со стороны США

В ночь на 22 июня в войну на Ближнем Востоке вступили США. Американские ВВС совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран в ответ рассматривает вариант закрытия Ормузского пролива. По мнению главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, это спровоцирует глобальный кризис. Как Иран может ответить на удары США — в материале URA.RU.
Заявление главы МИД Ирана об ответе на действия США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сделал официальное заявление в связи с авиаударами Соединенных Штатов по ядерным объектам на территории Ирана. В своем обращении дипломат подробно изложил возможные меры, которые планирует предпринять Тегеран в ответ на действия Вашингтона, а также дал оценку перспективам развития национальной атомной программы.
Иран вынужден ответить на атаки Вашингтона
США предали дипломатию, Иран имеет право себя защищать в соответствии с Уставом ООН и соответствующими статьями, заявил Аракчи. «Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов — столько, сколько посчитает нужным», — заявил дипломат.
У Тегерана все меньше поводов доверять Западу
По словам Аракчи, основания для доверия Тегерана к западным странам сократились. Несмотря на это, дипломатические каналы, как подчеркнул он, должны оставаться открытыми, отметил он.
Иран получает послания от США
Аракчи отметил, что страна получает сообщения от Соединенных Штатов по различным каналам. При необходимости, Иран предоставит ответ через посредников.
Закроет ли Иран Ормузский пролив
Аракчи не дал однозначного ответа на вопрос о возможности закрытия Ормузского пролива. «Есть разные опции», — отметил он.
Обещание главнокомандующего армией
Главнокомандующий вооруженными силами Исламской Республики генерал-лейтенант Амир Хатами заявил, что Соединенные Штаты получат «решительный ответ» на проявление агрессии. Он выразил признательность военнослужащим за их готовность отстаивать победу и заверил, что совместно с армией будет защищать независимость и территориальную целостность государства. «Каждый раз, когда они совершали преступления, они получали решительный ответ, и на этот раз будет то же самое», — приводит Tasnim слова Хатами.
США ожидают ответ Ирана через 48 часов
Военный обозреватель «Газеты.ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок отметил, что столь длительной паузы в ответных действиях иранских военных вызывают вопросы. Эксперт добавил, что по классическим канонам военного искусства время на подготовку и планирование контрудара должно быть минимальным, особенно если речь идет о действиях против высокотехнологичных вооружений. Хотя США ждут ответ уже вторые сутки.
Должны были знать об атаке заранее
По его словам, еще до нападения у иранских военных была возможность обнаружить приближающиеся самолеты с помощью радиолокационных систем. Однако после недавних ударов Израиля возможности радиолокационной разведки Ирана могли быть значительно снижены. Несмотря на это, Ходаренок подчеркивает, что руководство страны должно было заранее спрогнозировать возможное вмешательство США и подготовить план действий.
Ресурсы Ирана истощаются
Однако Ходаренок отмечает, что силы Ирана истощаются, и восполнение ресурсов в условиях постоянных бомбардировок со стороны Израиля становится крайне проблематичным. В то же время, Израиль получает масштабную помощь от США, что позволяет ему наращивать свои военные возможности.
Ракеты не так уж хороши
Эксперт предложил не преувеличивать мощь иранских баллистических ракет. По расчетам, вес боевой части ракеты ОТРК составляет 250—500 кг, и, несмотря на то, что Иран уже запустил около 500 ракет, вопрос о количестве оставшихся в боеготовом состоянии остается открытым. В то время как израильские ВВС расходуют аналогичное количество боеприпасов за несколько дней, воспроизводство иранских ракет требует значительных усилий.
Как Иран может ответить США
Создание ядерного оружия
Согласно информации, опубликованной агентством Bloomberg, атака США может привести к прекращению сотрудничества Тегерана с международными наблюдателями и побудить страну рассмотреть вариант создания ядерного оружия. Издание отмечает, что вопреки утверждениям Вашингтона, иранская ядерная программа не была полностью ликвидирована.
О том, что из-за атаки США Иран может приблизиться к созданию ядерного оружия сообщил и аналитик центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян. «Нападение заставит Иран еще активнее действовать в направлении создания ядерной или „грязной“ бомбы», — заявил эксперт «Известиям».
Удар Ирана по базам США пока маловероятен
Удар Ирана по базам Соединенных Штатов в настоящее время маловероятен, сообщил «Царьграду» политолог Дмитрий Матюшенков. Эксперт объяснил, что это может привести к более масштабной эскалации.
По оценке аналитика, в текущих условиях Тегеран, скорее всего, сосредоточит усилия на атаках против Израиля. Политолог считает, что Иран способен увеличить частоту обстрелов и число запускаемых ракет по территории Израиля, используя этот инструмент давления вместо прямой конфронтации с США.
Иран будет искать варианты похитрее, чем удары по базам
Иран располагает возможностями для ответа на действия США и, вероятнее всего, воспользуется ими, заявил политолог Анатолий Вассерман в интервью MK.RU. По его мнению, наиболее вероятной реакцией Тегерана могут стать удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке, а также поддержка йеменских сил дополнительным вооружением.
Эксперт также добавил, что США, вероятно, уже готовы к подобным шагам со стороны Ирана, поскольку такие действия лежат на поверхности. Исходя из этого, по словам Вассермана, Тегеран может выбрать менее предсказуемую тактику для нанесения ответного удара и будет искать более изощренные способы давления на Вашингтон.
Три варианта ответа на атаку США по мнению политолога Фархада Ибрагимова
Одним из возможных ответов Ирана являются удары по территории Израиля, заявил политолог Фархад Ибрагимов в эфире «России 24». По словам эксперта, некоторые представители иранских властей полагают, что атаки на Израиль одновременно представляют собой и удар по интересам Соединенных Штатов.
Второй вариант ответа Ирана — блокировка Ормузского пролива, что повлечет за собой значительные экономические последствия для всего региона Ближнего Востока. По мнению Кирилла Дмитриева, при таком варианте развития событий США и другие страны столкнутся с глобальным нефтяным кризисом.
Ибрагимов отметил, что существует и третий сценарий развития событий, который, по его словам, является наиболее рискованным и опасным. Речь идет о возможных ударах по американским военным базам, расположенным на территории Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Иордании. Запасным вариантом он отметил включение в конфликт прокси-группировок.
Выход из ДНЯО
Иран может предпринять следующий шаг, выйдя из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает аналитик Тигран Мелоян. Такой шаг станет для Тегерана прежде всего символическим жестом, призванным продемонстрировать, что действия администрации президента США Дональда Трампа нанесли ущерб международной системе нераспространения ядерного оружия.
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