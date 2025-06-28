28 июня 2025

Сын участника СВО поменял фамилию из-за травли в челябинской школе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский омбудсмен рассказала непростую историю травли ребенка
Челябинский омбудсмен рассказала непростую историю травли ребенка Фото:

В Челябинской области школьнику, чей отец принимает участие в спецоперации,  сменили фамилию после травли со стороны одноклассников. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

«Мать мальчика обратилась ко мне и рассказала о трудностях сына в школе. Ребенок столкнулся с насмешками и издевательствами со стороны сверстников из-за непростой фамилии, что негативно сказалось на его учебе и психологическом состоянии. Согласование смены фамилии осложнялось тем, что отец мальчика находится на СВО», — написала Майорова у себя в telegram-канале.

Детский омбудсмен уточнила, что специалисты помогли семье подготовить все необходимые бумаги, связались с отцом ребенка и получили его согласие на смену фамилии. Также удалось получить одобрение органов опеки. В ближайшие дни школьник получит новое свидетельство о рождении с измененной фамилией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области школьнику, чей отец принимает участие в спецоперации,  сменили фамилию после травли со стороны одноклассников. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова. «Мать мальчика обратилась ко мне и рассказала о трудностях сына в школе. Ребенок столкнулся с насмешками и издевательствами со стороны сверстников из-за непростой фамилии, что негативно сказалось на его учебе и психологическом состоянии. Согласование смены фамилии осложнялось тем, что отец мальчика находится на СВО», — написала Майорова у себя в telegram-канале. Детский омбудсмен уточнила, что специалисты помогли семье подготовить все необходимые бумаги, связались с отцом ребенка и получили его согласие на смену фамилии. Также удалось получить одобрение органов опеки. В ближайшие дни школьник получит новое свидетельство о рождении с измененной фамилией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...