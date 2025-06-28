В Челябинской области школьнику, чей отец принимает участие в спецоперации, сменили фамилию после травли со стороны одноклассников. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.
«Мать мальчика обратилась ко мне и рассказала о трудностях сына в школе. Ребенок столкнулся с насмешками и издевательствами со стороны сверстников из-за непростой фамилии, что негативно сказалось на его учебе и психологическом состоянии. Согласование смены фамилии осложнялось тем, что отец мальчика находится на СВО», — написала Майорова у себя в telegram-канале.
Детский омбудсмен уточнила, что специалисты помогли семье подготовить все необходимые бумаги, связались с отцом ребенка и получили его согласие на смену фамилии. Также удалось получить одобрение органов опеки. В ближайшие дни школьник получит новое свидетельство о рождении с измененной фамилией.
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