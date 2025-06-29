Травили за фамилию, болезнь и доход семьи: громкие истории буллинга детей участников СВО

В Челябинской области школьнику, чей отец участвует в специальной военной операции (СВО), сменили фамилию из-за травли в школе. Истории буллинга детей бойцов — не редкость. URA.RU вспомнило последние громкие случаи.
Отец на фронте узнал, что сына травят за фамилию
В Челябинской области школьник столкнулся с травлей из-за фамилии отца, участвующего в спецоперации. Ребенок подвергался буллингу: насмешкам и издевательствам со стороны своих ровесников.
Мать обратилась к уполномоченному по правам ребенка региона Евгении Майоровой, которая помогла оформить смену фамилии. Сделать это было непросто: процедура осложнялось тем, что папа мальчика находится на СВО. В результате удалось получить согласие отца и одобрение органов опеки. В ближайшее время мальчик получит новое свидетельство о рождении с измененной фамилией.
История с буллингом ребенка в Невьянске дошла до Бастрыкина
В Невьянске Свердловской области мама третьеклассника с особенностями развития жаловалась на травлю сына сверстниками как в школе, так и за ее пределами. Ребенка с задержкой психического развития и речевыми нарушениями в течение двух лет регулярно оскорбляли, толкали, снимали одежду и вещи. Буллинг вызывал у мальчика истерики. Предметом, из-за которого начиналась травля, нередко становились школьные принадлежности с изображением Чебурашки, ассоциируемого у ребенка с отцом, ушедшим на спецоперацию.
Мать обращалась к классному руководителю и в полицию; школа получила представление об устранении нарушений. Женщина требовала создания коррекционного класса для детей с особенностями развития.
Ситуацией заинтересовались в местном следственном отделе. Было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Чуть позже подключились московские следователи, а в школу нагрянула проверка.
История буллинга ребенка участника СВО из Курганской области
В селе Шмаково Курганской области второклассника подвергали буллингу в школе и соцсетях. У мальчика два брата участвуют в спецоперации. Ребенка травят сверстники и их родственники, в том числе из-за подаренной братом с фронта шапки. В соцсетях появилось компрометирующее видео с участием мальчика, что усугубило ситуацию.
Отец жалуется на бездействие школы и органов, отмечая, что травля в семье продолжается с 2017 года и затрагивает всех детей. Семья связывает агрессию с завистью местных жителей и своей активной позицией по защите детей. Школа от комментариев отказалась. По факту конфликта проведена проверка с участием администрации, прокуратуры и полиции.
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