29 июня 2025

Травили за фамилию, болезнь и доход семьи: громкие истории буллинга детей участников СВО

Сын участника СВО сменил фамилию из-за буллинга в челябинской школе
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и родственники бойцов СВО порой подвергаются буллингу
Дети и родственники бойцов СВО порой подвергаются буллингу Фото:

В Челябинской области школьнику, чей отец участвует в специальной военной операции (СВО), сменили фамилию из-за травли в школе. Истории буллинга детей бойцов — не редкость. URA.RU вспомнило последние громкие случаи.

Отец на фронте узнал, что сына травят за фамилию

Ребенку пришлось сменить фамилию и получить новое свидетельство о рождении из-за травли
Ребенку пришлось сменить фамилию и получить новое свидетельство о рождении из-за травли
Фото:

В Челябинской области школьник столкнулся с травлей из-за фамилии отца, участвующего в спецоперации. Ребенок подвергался буллингу: насмешкам и издевательствам со стороны своих ровесников.

Мать обратилась к уполномоченному по правам ребенка региона Евгении Майоровой, которая помогла оформить смену фамилии. Сделать это было непросто: процедура осложнялось тем, что папа мальчика находится на СВО. В результате удалось получить согласие отца и одобрение органов опеки. В ближайшее время мальчик получит новое свидетельство о рождении с измененной фамилией.

История с буллингом ребенка в Невьянске дошла до Бастрыкина

В Невьянске Свердловской области мама третьеклассника с особенностями развития жаловалась на травлю сына сверстниками как в школе, так и за ее пределами. Ребенка с задержкой психического развития и речевыми нарушениями в течение двух лет регулярно оскорбляли, толкали, снимали одежду и вещи. Буллинг вызывал у мальчика истерики. Предметом, из-за которого начиналась травля, нередко становились школьные принадлежности с изображением Чебурашки, ассоциируемого у ребенка с отцом, ушедшим на спецоперацию.

Мать обращалась к классному руководителю и в полицию; школа получила представление об устранении нарушений. Женщина требовала создания коррекционного класса для детей с особенностями развития.

Ситуацией заинтересовались в местном следственном отделе. Было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Чуть позже подключились московские следователи, а в школу нагрянула проверка.

История буллинга ребенка участника СВО из Курганской области

Ребенок пытался дать сдачу, но место одних обидчиков занимали другие
Ребенок пытался дать сдачу, но место одних обидчиков занимали другие
Фото:

В селе Шмаково Курганской области второклассника подвергали буллингу в школе и соцсетях. У мальчика два брата участвуют в спецоперации. Ребенка травят сверстники и их родственники, в том числе из-за подаренной братом с фронта шапки. В соцсетях появилось компрометирующее видео с участием мальчика, что усугубило ситуацию.

Отец жалуется на бездействие школы и органов, отмечая, что травля в семье продолжается с 2017 года и затрагивает всех детей. Семья связывает агрессию с завистью местных жителей и своей активной позицией по защите детей. Школа от комментариев отказалась. По факту конфликта проведена проверка с участием администрации, прокуратуры и полиции.

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В Челябинской области школьнику, чей отец участвует в специальной военной операции (СВО), сменили фамилию из-за травли в школе. Истории буллинга детей бойцов — не редкость. URA.RU вспомнило последние громкие случаи. Отец на фронте узнал, что сына травят за фамилию В Челябинской области школьник столкнулся с травлей из-за фамилии отца, участвующего в спецоперации. Ребенок подвергался буллингу: насмешкам и издевательствам со стороны своих ровесников. Мать обратилась к уполномоченному по правам ребенка региона Евгении Майоровой, которая помогла оформить смену фамилии. Сделать это было непросто: процедура осложнялось тем, что папа мальчика находится на СВО. В результате удалось получить согласие отца и одобрение органов опеки. В ближайшее время мальчик получит новое свидетельство о рождении с измененной фамилией. История с буллингом ребенка в Невьянске дошла до Бастрыкина В Невьянске Свердловской области мама третьеклассника с особенностями развития жаловалась на травлю сына сверстниками как в школе, так и за ее пределами. Ребенка с задержкой психического развития и речевыми нарушениями в течение двух лет регулярно оскорбляли, толкали, снимали одежду и вещи. Буллинг вызывал у мальчика истерики. Предметом, из-за которого начиналась травля, нередко становились школьные принадлежности с изображением Чебурашки, ассоциируемого у ребенка с отцом, ушедшим на спецоперацию. Мать обращалась к классному руководителю и в полицию; школа получила представление об устранении нарушений. Женщина требовала создания коррекционного класса для детей с особенностями развития. Ситуацией заинтересовались в местном следственном отделе. Было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Чуть позже подключились московские следователи, а в школу нагрянула проверка. История буллинга ребенка участника СВО из Курганской области В селе Шмаково Курганской области второклассника подвергали буллингу в школе и соцсетях. У мальчика два брата участвуют в спецоперации. Ребенка травят сверстники и их родственники, в том числе из-за подаренной братом с фронта шапки. В соцсетях появилось компрометирующее видео с участием мальчика, что усугубило ситуацию. Отец жалуется на бездействие школы и органов, отмечая, что травля в семье продолжается с 2017 года и затрагивает всех детей. Семья связывает агрессию с завистью местных жителей и своей активной позицией по защите детей. Школа от комментариев отказалась. По факту конфликта проведена проверка с участием администрации, прокуратуры и полиции.
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