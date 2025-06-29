В центре Парижа 29 июня состоялась масштабная акция против поставок оружия Украине и участия Франции в конфликте. Несколько сотен протестующих собрались на площади Пале-Рояль напротив Лувра и прошли маршем по центральным улицам французской столицы. Организатором выступил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, который возглавил колонну манифестантов.
«Нет танкам, нет дронам на Украине! Макрон, мы не хотим твоей войны! Макрон, мы не будем умирать за Украину!» — скандировали участники, требуя отставки президента Эммануэля Макрона и выхода Франции из НАТО. Кадры опубликованы в соцсети X. По словам Флориана Филиппо, главная цель акции — призвать правительство к прекращению оружейных поставок Киеву и отказаться от политики, продиктованной Североатлантическим альянсом.
В руках некоторых участников были французские и российские флаги. Во время шествия по мосту через Сену манифестанты зажгли файеры в цветах французского триколора. Завершая акцию, Филиппо символически разорвал эмблему НАТО, подчеркнув необходимость мира и отказа от следования решениям альянса.
Массовые протесты против политики властей и участия стран в международных конфликтах проходят не только во Франции. В июне в США тысячи людей вышли на улицы Филадельфии и других городов, выражая недовольство действиями президента Дональда Трампа и требуя усиления демократического контроля.
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