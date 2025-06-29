«Подорвали надежды Европы»: ЕС боится вводить новые санкции на российскую нефть без поддержки США

Целый ряд стран Евросоюза не готов снижать потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, пока эти меры не поддержат в США. При этом Штаты не дали добро на такой шаг. Об этом заявили в американских СМИ.
«Группа стран ЕС выразила обеспокоенность по поводу снижения цен (на российскую нефть, — прим. URA.RU)», — передали в агентстве Bloomberg заявления дипломатов, знакомых с ситуацией, но пожелавших остаться анонимными. Отмечается, что некоторые страны ЕС заявили о необходимости координации со странами «Большой семерки» (G7), и, в первую очередь, с США, поскольку предложение о снижении потолка цен на нефть из России не может получить единогласной поддержки в Евросоюзе без американского одобрения.
В Bloomberg отметили, что ранее Штаты заявили о несогласии с изменением лимита цен на российский энергоресурс. «Это подорвало надежды Европы на то, что лидеры G7 одобрят эти меры», — заключили в агентстве.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о подготовке нового, беспрецедентного пакета антироссийских санкций. Еврокомиссия предложила снизить потолок цен на нефть из России с 60 до 45 долларов за баррель.
Однако французский лидер был раскритикован за то, что продолжает попытки ввести новые ограничительные меры для РФ, при этом экономика его страны продолжает ухудшаться. Эксперты сообщали, что Европа не сможет одобрить меры по снижению ценового лимита на российский энергоресурс без поддержки США. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что все новые санкции Запада не дадут ожидаемого там эффекта — они не навредят российской экономике и не смогут полностью ограничить экспорт нефти из РФ. При этом решение об изменении потолка цен на российский энергоресурс может быть принято только Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), о чем лидеры ЕС умалчивают.
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