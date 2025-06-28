Генич не понял, зачем «Динамо» вступать в конфликт с РФС

Футбольный комментатор Константин Генич выразил непонимание к претензиям ФК «Динамо» к Российскому футбольному союзу по поводу жеребьевки Фонбет Кубка России сезона 2025/2026. Комментатор высказал свою точку зрения относительно возникшего конфликта в социальных сетях.
«Даже в паузу российский футбол не перестает удивлять. Не понимаю, для чего симпатичный и яркий клуб, как „Динамо“, идет в открытый конфликт с РФС по поводу жеребьевки. Вот ради чего? К чему эти обвинения в фальсификации? Раньше представители клуба на всех эфирах с жеребьевкой присутствовали? Что-то их не видел. Только что вели переговоры о тренерском совмещении, искали компромисс, партнерские отношения, все дела… И такое заявление. Не понимаю», — написал Генич в своем telegram-канале.
Ранее пресс-служба «Динамо» публично выразила недовольство проведением жеребьевки группового этапа Кубка России — она проходила в записи и без наблюдения со стороны представителей клубов. По сообщениям СМИ, не только «Динамо», но и другие команды Российской Премьер-Лиги остались недовольны отсутствием прозрачности процедуры и выразили сомнения в объективности ее результатов. Клубы рассматривают возможность подачи официальных протестов в адрес организаторов турнира.
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