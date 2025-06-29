29 июня 2025
28 июня 2025

В Ирбите пройдет прощание с погибшим на чемпионате России мотокроссером. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спортсмен погиб во время тренировочного заезда в рамках чемпионата России по мотокроссу с колясками
Спортсмен погиб во время тренировочного заезда в рамках чемпионата России по мотокроссу с колясками Фото:

В Ирбите (Свердловская область) 1 июля пройдет прощание с погибшим во время этапа чемпионата России по мотокроссу с колясками спортсменом Русланом Козубом. Об этом сообщили знакомые мотокроссера в соцсетях.

«Прощание с Русланом состоится 1 июня с 11:00 до 12:00 в городе Ирбит, прощальный зал „Вечность“. Затем отпевание и похороны в деревне Бузина», — поделилась Ольга в telegram-канале «Про мотокросс с Артемом Бабиковым». После захоронения для родственников и близких будет организован поминальный обед на станции Юбилейная.

Также стало известно состояние напарника Кобуза, Александра Пупышева. В результате столкновения экипажей №74 и №335 Пупышев получил сильное сотрясение и перелом пары ребер. Знакомые отмечают, что лежать в больнице спортсмену придется еще минимум пять дней.

Также на месте гибели Кобуза появился небольшой мемориал. Фотографией с места поделились в telegram-канале «Про мотокросс с Артемом Бабиковым».

Трагедия произошла 28 июня во время квалификационного заезда этапа чемпионата России по мотокроссу с колясками в Ирбите: в результате столкновения экипажей №74 и №335 погиб Руслан Козуб, а его напарник Александр Пупышев был госпитализирован. Федерация мотоциклетного спорта России приостановила соревнования и пообещала оказать поддержку семьям пострадавших, а также провести расследование причин случившегося. В сети также появились кадры за минуты до гибели спортсмена.

Фото:

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В Ирбите (Свердловская область) 1 июля пройдет прощание с погибшим во время этапа чемпионата России по мотокроссу с колясками спортсменом Русланом Козубом. Об этом сообщили знакомые мотокроссера в соцсетях. «Прощание с Русланом состоится 1 июня с 11:00 до 12:00 в городе Ирбит, прощальный зал „Вечность“. Затем отпевание и похороны в деревне Бузина», — поделилась Ольга в telegram-канале «Про мотокросс с Артемом Бабиковым». После захоронения для родственников и близких будет организован поминальный обед на станции Юбилейная. Также стало известно состояние напарника Кобуза, Александра Пупышева. В результате столкновения экипажей №74 и №335 Пупышев получил сильное сотрясение и перелом пары ребер. Знакомые отмечают, что лежать в больнице спортсмену придется еще минимум пять дней. Также на месте гибели Кобуза появился небольшой мемориал. Фотографией с места поделились в telegram-канале «Про мотокросс с Артемом Бабиковым». Трагедия произошла 28 июня во время квалификационного заезда этапа чемпионата России по мотокроссу с колясками в Ирбите: в результате столкновения экипажей №74 и №335 погиб Руслан Козуб, а его напарник Александр Пупышев был госпитализирован. Федерация мотоциклетного спорта России приостановила соревнования и пообещала оказать поддержку семьям пострадавших, а также провести расследование причин случившегося. В сети также появились кадры за минуты до гибели спортсмена.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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