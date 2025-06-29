Сургутянин сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца прямо на главной сцене во время празднования Дня молодежи. Мэрия города пожелала паре счастья и безграничной любви.
«Новая семья родилась в Сургуте на День Молодежи. Романтическое событие случилось на центральной площади. Желаем молодым счастья и безграничной любви», — написано в telegram-канале ведомства.
Всего праздник собрал 11 тысяч жителей Сургута. Такое количество гостей собрал День молодежи за два дня — 28 и 29 июня.
Мероприятия в честь Дня молодежи прошли в городах ХМАО 28 и 29 июня. Для гостей выступали известные музыканты, а художники разрисовывали вагон на глазах у собравшихся.
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