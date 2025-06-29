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На главной сцене Сургута в День молодежи родилась новая семья. Видео

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Мэрия Сургута пожелала паре счастья и безграничной любви
Мэрия Сургута пожелала паре счастья и безграничной любви Фото:

Сургутянин сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца прямо на главной сцене во время празднования Дня молодежи. Мэрия города пожелала паре счастья и безграничной любви.

«Новая семья родилась в Сургуте на День Молодежи. Романтическое событие случилось на центральной площади. Желаем молодым счастья и безграничной любви», — написано в telegram-канале ведомства.

Всего праздник собрал 11 тысяч жителей Сургута. Такое количество гостей собрал День молодежи за два дня — 28 и 29 июня.

Мероприятия в честь Дня молодежи прошли в городах ХМАО 28 и 29 июня. Для гостей выступали известные музыканты, а художники разрисовывали вагон на глазах у собравшихся.

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Сургутянин сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца прямо на главной сцене во время празднования Дня молодежи. Мэрия города пожелала паре счастья и безграничной любви. «Новая семья родилась в Сургуте на День Молодежи. Романтическое событие случилось на центральной площади. Желаем молодым счастья и безграничной любви», — написано в telegram-канале ведомства. Всего праздник собрал 11 тысяч жителей Сургута. Такое количество гостей собрал День молодежи за два дня — 28 и 29 июня. Мероприятия в честь Дня молодежи прошли в городах ХМАО 28 и 29 июня. Для гостей выступали известные музыканты, а художники разрисовывали вагон на глазах у собравшихся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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