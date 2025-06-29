Народному артисту Митте вызвали врачей из-за проблем со здоровьем

Народному артисту России Александру Митте срочно потребовалась медицинская помощь из-за резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщают СМИ.
«92-летнему режиссеру Александру Митте, народному артисту РФ, стало плохо, после чего была вызвана бригада скорой помощи. <...> Однако он отказался от госпитализации», — об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник информации. Состояние и дальнейшие планы лечения Митте пока не уточняются.
Ранее URA.RU рассказывало, что создатель культовых фильмов «Экипаж» и «Звонят, откройте дверь» Александр Митта находится в тяжелом состоянии из-за сильных болей и осложнений со здоровьем. Осенью 2024 года ему был присвоен паллиативный статус, а врачи назначили обследование на онкологию.
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