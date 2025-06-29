29 июня 2025

Народному артисту Митте вызвали врачей из-за проблем со здоровьем

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Скорая помощь потребовалась народному артисту России
Скорая помощь потребовалась народному артисту России Фото:

Народному артисту России Александру Митте срочно потребовалась медицинская помощь из-за резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщают СМИ.

«92-летнему режиссеру Александру Митте, народному артисту РФ, стало плохо, после чего была вызвана бригада скорой помощи. <...> Однако он отказался от госпитализации», — об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник информации. Состояние и дальнейшие планы лечения Митте пока не уточняются.

Ранее URA.RU рассказывало, что создатель культовых фильмов «Экипаж» и «Звонят, откройте дверь» Александр Митта находится в тяжелом состоянии из-за сильных болей и осложнений со здоровьем. Осенью 2024 года ему был присвоен паллиативный статус, а врачи назначили обследование на онкологию.

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Народному артисту России Александру Митте срочно потребовалась медицинская помощь из-за резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщают СМИ. «92-летнему режиссеру Александру Митте, народному артисту РФ, стало плохо, после чего была вызвана бригада скорой помощи. <...> Однако он отказался от госпитализации», — об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник информации. Состояние и дальнейшие планы лечения Митте пока не уточняются. Ранее URA.RU рассказывало, что создатель культовых фильмов «Экипаж» и «Звонят, откройте дверь» Александр Митта находится в тяжелом состоянии из-за сильных болей и осложнений со здоровьем. Осенью 2024 года ему был присвоен паллиативный статус, а врачи назначили обследование на онкологию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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